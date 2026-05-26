U Pragu održana prezentacija premium ponude Hrvatske na kojoj je sudjelovala i Turistička zajednica grada Trogira

U predivnom ambijentu vrta Hartigove palače održana je promocija proljetnog izdanja Luxury Travel Digest magazina. Hrvatska je bila glavna tema, a osim naslovnice naša je zemlja prikazana i na 15 stranica u sklopu kojih su prikazani svi aduti hrvatskog turizma s posebnom naglaskom na premium ponudu.

Na prezentaciji je bilo oko 150 gostiju iz redova poduzetnika, investitora, poslovnih lidera, top menadžmenta istaknutih tvrtki i korporacija te klijenti najznačajnijih brendova iz područja lifestylea. Jedan od partnera događanja je bio i auto brand Lamborghini, te je ovom prigodom bio izložen i najnoviji model, koji je plijenio veliku pažnju uzvanika.

Dodatnoj promociji Hrvatske i Trogira pridonijela je i Turistička zajednica grada Trogira, pa su se tom prilikom promovirala i poznata vina naših krajeva, kao i trogirski pelinkovac, a organizirane su i degustacije sireva i pršuta, dok su se brojni uzvanici mogli zasladiti trogirskim rafiolima.

Poseban pečat ovom događanju bio je nastup kvinteta mandolina i gitara trogirskog KUD-a Kvadrilja.

Osim Trogira, na ovoj prezentaciji sudjelovao je i grad Umag sa svojim prepoznatljivim proizvodima.

Svaki je gost dobio i posebnu luxury torbu s primjerkom časopisa, a između ostalih poklona u torbi se našao i trogirski Kairos, bog sretnog trenutka.

„Ovakvim prezentacijama Hrvatsku promoviramo kao premium destinaciju, koja je posljednjih godina doživjela velike investicije te koja svojim smještajnim kapacitetima i eno gastronomskim doživljajima može konkurirati svima na Mediteranu”, izjavio je Miodrag Mlačić, direktor Predstavništva HTZ-a u Pragu.

Direktor Turističke zajednice grada Trogira Marin Piveta: „Trogir već obiluje premium sadržajem od kulture, nautike do enogastronomije, a ovakva događanja dodatno doprinose izgradnji premium održive destinacije“.