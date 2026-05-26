Policija prijavila 41-godišnjaka zbog bespravne gradnje na pomorskom dobru u Dalmaciji

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom kojeg sumnjiče za počinjenje kaznenog djela protupravne gradnje.

Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni u razdoblju od 15. travnja do 15. svibnja 2023. godine na području Jadrtovca, na pomorskom dobru, bez prethodno ishodovane koncesije nezakonito izgradio betonsku obalu namijenjenu vezivanju brodova.

Kako navode iz policije, riječ je o području koje prema Zakonu o prostornom uređenju pripada prostoru od posebnog interesa za državu.

Protiv 41-godišnjaka podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.