Kolumbijac (23) došao pružiti seksualnu uslugu 43-godišnjaku pa ga izrezao nožem

Državljanin Kolumbije M. S. G. C. (23), koji je u Hrvatsku došao kako bi se, sudeći prema prikupljenim informacijama, bavio prostitucijom u centru Zagreba, nakon ovogodišnjeg incidenta u Petrinjskoj ulici i pritvaranja suočio se s nepravomoćnom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

Zbog pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede 43-godišnjaku kojem je trebao pružiti seksualnu uslugu kao i izrečenih mu prijetnji smrću, osuđen je na godinu dana zatvora s četverogodišnjim rokom kušnje, tijekom kojeg ne smije počiniti novo kazneno djelo ako ne želi natrag iza rešetaka. No, za Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu takva je uvjetna osuda neprihvatljiva, obzirom na pokazan visok stupanj kriminalne volje, kao i na činjenicu da je stjecajem sretnih okolnosti oštećeni izbjegao teške povrede, iako je velikim kuhinjskim nožem zadobio više udaraca i reznih rana po rukama, nogama i glavi.

– Jedino se bezuvjetnom osudom može utjecati na optuženog i na druge osobe da ne čine kažnjiva djela, a i da se ojača povjerenje građana u pravni poredak – smatra tužiteljstvo, koje kolumbijsku mušku prostitutku želi iza rešetaka, nakon što je 8. svibnja pušten na slobodu, piše Jutarnji list.

A ono što je u sudnici priznao te iskazao kajanje i žaljenje, zbilo se u ranim jutarnjim satima 20. veljače ove godine. Prema optužbi, Kolumbijac se te kobne večeri dogovorio sa 43-godišnjakom da će mu za 350 eura pružiti seksualnu uslugu. Tijekom druženja rekao je klijentu da mora s prijateljicom po neke namirnice i da će mu kasnije opet svratiti, no u to je 43-godišnjak posumnjao, zaključivši kako 23-godišnji stranac ne govori istinu i da se pokušava izvući, odnosno zadržati 350 eura bez da se seksaju. Nastavno na to je otišao u kuhinju te s elementa uzeo svojih 350 eura i krenuo prema stubištu zgrade, ali, vidjevši da će mu novac “izmigoljiti”, Kolumbijac je počeo dvostruko starijeg muškarca gurati, udarati šakama po glavi te mu govoriti da mu ostavi novac.

U potpunom strahu 43-godišnjak je istrčao iz stana s eurima, a za njim je s kuhinjskim nožem krenuo Kolumbijac. Sustigao ga je kod vanjskih stepenica zgrade gdje ga je ponovno počeo gurati, da bi ga u jednom trenutku udario drškom noža ispod oka. Zatim ga je i ubo nožem ispod oka, govoreći mu: “Izvadit ću ti te lijepe oči”, na što je prestravljeni muškarac istrčao na ulicu, govoreći mu da će mu kasnije dati novac kad mu opet svrati.

Cijela situacija nije se svidjela nasilnom Kolumbijcu koji je potom počeo izvikivati: “Ja sam Kolumbijka, ne zezaj se sa mnom. Stavi novac na auto. Vidjet ćeš sad. Ubit ću te. Mi smo Kolumbijci najopasniji.” A ne bi li dodatno posijao strah i uznemirio 43-godišnjaka, počeo je zamahivati kuhinjskim nožem u smjeru glave, dok se oštećeni branio rukama i nogama.

Sažetak sukoba su ozljede koje je 43-godišnjak zadobio ispod lijevog oka te, srećom, površinske rezne rane nadlaktice i potkoljenice.