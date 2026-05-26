Supetar će u srijedu ugostiti Dan sporta 30. sezone SIM-a

Supetarska riva će u srijedu, 27. svibnja u 10 sati biti domaćin Telemach Dana sporta u organizaciji Plazma Sportskih igara mladih i u partnerstvu s Gradom Supetrom. Plamen SIM-a u Supetar će doći u 10 sati, a natjecanja započinju u 10.30. Sportsko-edukativno druženje okupit će djecu koja će se natjecati u graničaru i atletici. Mladi sportaši i sportašice imat će priliku pokazati svoje vještine, sportski duh i zajedništvo. Ekipe i pojedinci natjecat će se u dvije kategorije 2015. godište i mlađi te 2017. godište i mlađi. Sudionici Telemach Dana sporta borit će se za plasman na Državnu završnicu Plazma Sportskih igara mladih, koja će se održati krajem srpnja u Rijeci, a oni koji budu branili boje Supetra imat će priliku družiti se i natjecati s vršnjacima iz cijele Hrvatske.

Na Supetru će se održati i kvalifikacijski turnir Coca-Cola Cupa, koji započeinje u 10.45 u sportskoj dvorani, te 3x3 Sprite cup na igralištu Mali plac.

Plazma Sportske igre mladih već 30 godina kontinuirano promiču toleranciju, inkluziju, prijateljstvo i usvajanje zdravih životnih navika, a poseban naglasak stavlja se na radost sudjelovanja dostupno svima i fair play. Na Telemach Danu sporta u Supetru bit će dodijeljena i posebna nagrada za najbolju navijačku ekipu, čime se dodatno potiče pozitivna i sportska atmosfera.

Plazma Sportske igre mladih omogućuju djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta da od siječnja do rujna potpuno besplatno sudjeluju u vrhunski organiziranim sportskim natjecanjima. Prijave su otvorene za sve sportske discipline, među kojima su: Tommy turnir u malom nogometu, Coca-Cola Cup, HEP turnir u rukometu, 3x3 Sprite Cup, Gen-i cup u odbojci i odbojka na pijesku, Wiener turnir u šahu, Kinder Joy turnir u stolnom tenisu, tenis, graničar te atletika.

Natjecanja su otvorena za pojedince i slobodno formirane ekipe, neovisno o prethodnom sportskom iskustvu, a pravo sudjelovanja imaju svi ljubitelji sporta, zdravog načina života i druženja. Sudjelovanje na Igrama potpuno je besplatno, a prijave su dostupne na igremladih.hr. Ove godine na jubilarnoj 30. sezoni SIM-a u Hrvatskoj očekuje se više od 140.000 djece i mladih.