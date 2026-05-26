Starca u Dalmaciji jedan poziv koštao 150 eura. Prijavio ga je policiji

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik zaprimili su prijavu o računalnoj prijevari u kojoj je oštećen 77-godišnjak.

Prema informacijama iz policije, muškarac je 20. svibnja zaprimio telefonski poziv nepoznate osobe koja mu je ponudila ulaganje u kriptovalute. Tom prilikom od njega je zatražena kupnja bonova za mobitel u iznosu od 150 eura.

Nakon što je kupio bonove i kodove putem mobitela proslijedio nepoznatoj osobi, pokušao je ponovno stupiti u kontakt, no tada je shvatio da je prevaren te je slučaj prijavio policiji.

Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu zbog kaznenog djela računalne prijevare.

Iz policije upozoravaju građane da je ulaganje u kriptovalute i dionice vrlo rizično te apeliraju na oprez prilikom dogovaranja financijskih ulaganja putem telefona ili internetskih aplikacija.

Posebno upozoravaju građane, osobito starije osobe, da nepoznatim osobama ne daju osobne podatke, fotografije dokumenata ili bankovnih kartica te da svaki sumnjivi poziv odmah prijave policiji na broj 192.