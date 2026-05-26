Marinić objavio presudu: "Nitko nikome ne brani bavljenje poljoprivredom u Park-šumi Marjan, ali bez gradnje poljskih kućica i plastenika"

Predsjednik Društva Marjan Srđan Marinić oglasio se na društvenim mrežama objavivši dio sudske presude vezane uz korištenje poljoprivrednih površina u Park-šumi Marjan.

Marinić ističe kako sudska praksa potvrđuje ono na što, kako navodi, godinama upozorava – da bavljenje poljoprivredom na Marjanu nije sporno, ali da nisu dopušteni plastenici, staklenici ni gradnja poljskih kućica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Pri tome se tužitelj može i dalje, sve do privođenja planiranoj namjeni, na predmetnoj nekretnini baviti poljoprivredom, međutim, bez postavljanja plastenika”, citirao je Marinić dio presude.

Objavio je i dio obrazloženja u kojem se navodi kako članak 47. GUP-a Grada Splita propisuje da se poljoprivredne površine do privođenja planiranoj namjeni mogu koristiti isključivo za otvorene nasade, bez plastenika i staklenika te bez mogućnosti gradnje poljskih kućica.

U presudi se također navodi da građevine izgrađene nakon 1968. godine bez građevinske dozvole, kao i nelegalne dogradnje i nadogradnje, moraju biti uklonjene.

Marinić tvrdi da upravo takva tumačenja potvrđuju dugogodišnje stavove Društva Marjan o zaštiti prostora Park-šume Marjan.