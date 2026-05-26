Stranac pao na aerodromu u Hrvatskoj, pogledajte što su mu sve pronašli u koferu

Stranac koji ima dozvolu boravka u Lijepoj našoj "poskliznuo" se u nedjelju u Međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman.

Zapeo je za oko carinskim službenicima dok se nalazio na tzv. plavom prolazu "Ništa za prijaviti". Ubrzo je otkriveno da je itekako imao vrijednih stvari za prijaviti, mahom luksuzne robe čija je vrijednost dosegla 22.084 eura.

Muškarac je u Zagreb sletio iz Varšave, gdje je, pak, završio po povratku iz treće zemlje.

A u njegovoj prtljazi pronađeni su neprijavljeni ručni sat Cartier, ženska torba Dior, jakna Tom Ford, remen Hermès, ženski novčanik Celine, muška torba Montblanc, niz različitih kozmetičkih proizvoda, masažer za lice s raznim maskama, kao i japanski nož te putni kofer, piše Jutarnji.

- Zbog počinjenog prekršaja iz članka 64. stavka 1. točke 11. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, putniku je izrečena novčana kazna od 6.600 eura te 30 eura paušalnih troškova postupka - otkrivaju iz Carinske uprave, dodajući da su ljubitelju luksuznih brendova obračunata i carinska davanja teška 6.301,31 eura.