FOTO I VIDEO Već 300 godina čuvaju Kristov grob: Žudije iz Katuna Kreševo ne prekidaju zavjet vjere. Pogledajte ove prizore iz Dalmacije

U mnogim hrvatskim krajevima uskrsni običaji zauzimaju posebno mjesto u očuvanju vjerskog i kulturnog identiteta, a među njima ističe se tradicija čuvara Isusova groba. U Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije ovaj običaj njeguje se s osobitom pažnjom, prenoseći se s generacije na generaciju kao simbol vjere, zajedništva i poštovanja prema Kristovoj muci.

Razgovarali smo sa zapovjednikom čuvara Marijom Kekezom i zamjenikom Matom Balićem.

"Tradicija je spomenuta u našoj župi Katuni – Kreševo već prije 300 godina, ali je zapisana tek prije 100. Održavana je i tijekom komunizma pa je bilo problema zbog toga, u koroni smo isto čuvali tako da se nikada ta tradicija nije prekinula. Ja sam stražar već 36 godina, čuvam Isusov grob od 1989. godine. Svaka smjena traje po 15 minuta. Straža počinje na Veliki petak kad krene procesija, a traje do Velike subote u ponoć. Kada svećenik zapjeva 'Slava Bogu na visini', stražari padaju i mi ih budimo, a do tada se neprestano izmjenjuju", rekao nam je Kekez.

"Tradicija je pokrenuta kad je iz Italije u Metković došao jedan Mlečanin tako da je sve krenulo u Metkoviću, a kasnije se proširilo po Hrvatskoj zagori. Radimo neprekidno, i po danu i po noći. Tijekom straže, žudije trebaju biti mirni i dostojanstveni kao u vojničkome stavu. Ove smo godine domaćini XXV. Hrvatskog festivala žudija. Doći će otprilike 800 žudija, a očekujemo i nekoliko tisuća posjetitelja iz okolnih mjesta. Ovim putem vas pozivamo da dođete na Uskrsni ponedjeljak", dodaje Balić.

"Sudjeluju i mlađe generacije. Stražari moraju imati najmanje 16 godina, a gornje granice nemamo. Ove godine imamo 58 čuvara Gospodinova groba, a od toga ih je sigurno više od pola mlađe od 35 godina. Za Festival žudija imamo 70 volontera koji su se javili za pomoć", kazao je Kekez.

Čuvari Isusova groba vjeru svjedoče na drugačiji način. Pokazuju pobožnost, tradiciju i duhovno bogatstvo koje se prenosi s koljena na koljeno nadahnjujući druge ljude svojom ustrajnošću, autentičnošću i živom vjerom.