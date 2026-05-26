Hrvatski planinar pronađen mrtav na Visočici

Beživotno tijelo hrvatskog planinara, za kojim je jučer pokrenuta opsežna potraga, pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici u Bosni i Hercegovini. Akcija traganja i spašavanja završila je tragičnim ishodom nakon cjelodnevnih napora spasilačkih timova, prenosi Index.

Opsežna akcija potrage

U potrazi je sudjelovalo 16 pripadnika Gorske službe spašavanja Prenj i 35 pripadnika GSS-a Kantona Sarajevo, uz patrolu Policijske postaje Konjic. Velik broj planinara također je pomogao na terenu i pružio korisne informacije.

Nakon što su službenici Policijske uprave Konjic obavili očevid, uslijedila je tehnički zahtjevna akcija izvlačenja tijela s iznimno teškog i nepristupačnog terena. Samo izvlačenje potrajalo je oko dva sata. Tijelo stradalog planinara predano je Policijskoj upravi Konjic nešto iza ponoći, nakon čega je održan sastanak sa svim sudionicima akcije

GSS: Akcija pokazala važnost suradnje

"Ova akcija još je jednom pokazala važnost međusobne suradnje gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini", poručili su iz GSS-a Prenj.

Planinar se, prema ranijim informacijama, 24. svibnja kretao od vrha Vito na Visočici prema vrhu Parić. Nakon toga planirao se spustiti do bivka "Zoran Šimić" te nastaviti planinarskom stazom do svog automobila marke Peugeot, hrvatskih registarskih oznaka.