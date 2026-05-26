Već je jako vruće. Pogledajte temperature zraka izmjerene u 7 sati

Hrvatsku je zahvatio prvi ozbiljniji val vrućine ove godine, a temperature već od ranog jutra više podsjećaju na srpanj nego na kraj svibnja.

Prema podacima DHMZ-a, u 7 sati najtoplije je u Živogošću, gdje je izmjereno čak 26.4 stupnja. Vrlo vruće jutro bilježi i Dubrovnik s 25.7 stupnjeva, dok su na Marjanu u Splitu izmjerena 25.3 stupnja. U Lastovu je jutros 25.2 stupnja.

Visoke temperature bilježe se i na sjevernom Jadranu pa je tako u Senju već u 7 sati bilo 25.2 stupnja. U Šibeniku je izmjereno 24.9 stupnjeva, a na većem dijelu obale temperature su već rano ujutro iznad 23 stupnja.

Osjetno toplije nego prethodnih dana je i u unutrašnjosti zemlje. U Zagrebu je jutros u 7 sati izmjereno 20 stupnjeva.