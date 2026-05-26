Deset vatrogasaca gasilo požar u Radunici, gorjele drvene grede i krov

Županijski vatrogasni operativni centar izvijestio je o sinoćnjem požaru koji je izbio u splitskoj Radunici, u Zagrebačkoj ulici, o kojem smo već pisali.

Dojava o požaru zaprimljena je u 22:42 sata, a vatra je zahvatila drvene krovne grede i krovnu konstrukciju napuštenog objekta.

Požar je lokaliziran u 23 sata, dok je u potpunosti ugašen u 23:25 sati.

U intervenciji je sudjelovalo 10 vatrogasaca s tri vozila Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita te jedno vozilo s tri vatrogasca DVD-a Split.

Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama ni o uzroku izbijanja požara.