Katune očekuje spektakl: 25. Hrvatski festival žudija, očekuje se dolazak više od 30 župa iz Hrvatske i BiH

Na Uskrsni ponedjeljak, 6. travnja 2026. godine, u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Katunima – Kreševo održat će se jubilarni, 25. Hrvatski festival žudija.

Riječ je o jedinstvenom susretu čuvara Kristova groba koji njeguju ovaj pobožni običaj tijekom korizme i Svetog trodnevlja. Ove godine u Katunima se očekuje dolazak žudija iz više od 30 župa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Čuvanje tradicije i vjere

Festival žudija ima za cilj očuvanje uskrsnih običaja i duhovne baštine, ali i promociju kulturnog identiteta Dalmacije i Hrvatske. Nije natjecateljskog karaktera, već okuplja sudionike u duhu zajedništva, bez pobjednika i poraženih.

Geslo festivala „Ljubite jedni druge“ proizlazi iz Isusove zapovijedi ljubavi i naglašava temeljnu poruku manifestacije – međusobno poštovanje, zajedništvo i vjernost tradiciji.

Program započinje svetom misom

Program započinje u 10 sati svetom misom u crkvi Posrednice svih milosti. Nakon mise, žudiji će u procesiji ophoditi oko crkve i groblja te se potom okupiti na trgu ispred crkve, gdje će poznati fotograf Šime Strikoman snimiti milenijsku fotografiju.

Službeni početak festivala zakazan je za 12 sati, a najavit će ga kuburaši iz Lobora pucnjevima iz pistola.

Kulminacija događaja bit će tradicionalni prikaz čuvanja Kristova groba, uključujući simbolično padanje i bježanje u trenutku Isusova uskrsnuća. Program će dodatno obogatiti nastupi pučkih crkvenih pjevača te predstavljanje domaćina kroz promotivne sadržaje i eko-etno ponudu.

Festival koji putuje Hrvatskom

Festival žudija prvi put je održan u Vodicama, gdje se održavao od 2001. do 2006. godine, a od 2007. svake se godine organizira u drugoj župi kako bi se predstavili različiti običaji i tradicije.

Tijekom godina održan je u brojnim mjestima, među kojima su Vid, Knin, Metković, Imotski, Marija Bistrica, Oklaj, Slivno-Ravno, Lobor i Opuzen. U vrijeme pandemije 2020. održan je online, dok je 2021. obilježen milenijskom fotografijom sa svim župama koje njeguju ovu tradiciju.

Raspored domaćinstava unaprijed je određen sve do 2054. godine.

Simbolika i organizacija

Kao prepoznatljiv simbol festivala koristi se stilizirani Branimirov križ izrađen od bodljikavog drveta i okružen trnovom krunom, koji podsjeća na dugotrajnu vjernost hrvatskog naroda kršćanskoj tradiciji i Svetoj Stolici.

Organizatori ovogodišnjeg festivala su Udruga Stražara Gospodinova groba župe „Radobilja“, župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Katunima – Kreševo, uz pokroviteljstvo Općine Šestanovac i Turističke zajednice Općine Šestanovac.

Žudiji svojim djelovanjem i primjerom i dalje svjedoče vjeru i tradiciju, čime ovaj festival ostaje važan dio duhovne i kulturne baštine hrvatskog naroda.