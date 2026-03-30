Katune očekuje spektakl: 25. Hrvatski festival žudija, očekuje se dolazak više od 30 župa iz Hrvatske i BiH

Jedinstvena manifestacija čuvara Kristova groba i ove godine okuplja brojne sudionike, uz bogat program i snažnu poruku očuvanja tradicije i vjere
Vodički žudiji

Na Uskrsni ponedjeljak, 6. travnja 2026. godine, u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Katunima – Kreševo održat će se jubilarni, 25. Hrvatski festival žudija.

Riječ je o jedinstvenom susretu čuvara Kristova groba koji njeguju ovaj pobožni običaj tijekom korizme i Svetog trodnevlja. Ove godine u Katunima se očekuje dolazak žudija iz više od 30 župa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Čuvanje tradicije i vjere

Festival žudija ima za cilj očuvanje uskrsnih običaja i duhovne baštine, ali i promociju kulturnog identiteta Dalmacije i Hrvatske. Nije natjecateljskog karaktera, već okuplja sudionike u duhu zajedništva, bez pobjednika i poraženih.

Geslo festivala „Ljubite jedni druge“ proizlazi iz Isusove zapovijedi ljubavi i naglašava temeljnu poruku manifestacije – međusobno poštovanje, zajedništvo i vjernost tradiciji.

Program započinje svetom misom

Program započinje u 10 sati svetom misom u crkvi Posrednice svih milosti. Nakon mise, žudiji će u procesiji ophoditi oko crkve i groblja te se potom okupiti na trgu ispred crkve, gdje će poznati fotograf Šime Strikoman snimiti milenijsku fotografiju.

Žudije župe Sv. Nikole iz Metkovića

Službeni početak festivala zakazan je za 12 sati, a najavit će ga kuburaši iz Lobora pucnjevima iz pistola.

Kulminacija događaja bit će tradicionalni prikaz čuvanja Kristova groba, uključujući simbolično padanje i bježanje u trenutku Isusova uskrsnuća. Program će dodatno obogatiti nastupi pučkih crkvenih pjevača te predstavljanje domaćina kroz promotivne sadržaje i eko-etno ponudu.

Festival koji putuje Hrvatskom

Festival žudija prvi put je održan u Vodicama, gdje se održavao od 2001. do 2006. godine, a od 2007. svake se godine organizira u drugoj župi kako bi se predstavili različiti običaji i tradicije.

Tijekom godina održan je u brojnim mjestima, među kojima su Vid, Knin, Metković, Imotski, Marija Bistrica, Oklaj, Slivno-Ravno, Lobor i Opuzen. U vrijeme pandemije 2020. održan je online, dok je 2021. obilježen milenijskom fotografijom sa svim župama koje njeguju ovu tradiciju.

Raspored domaćinstava unaprijed je određen sve do 2054. godine.

Simbolika i organizacija

Kao prepoznatljiv simbol festivala koristi se stilizirani Branimirov križ izrađen od bodljikavog drveta i okružen trnovom krunom, koji podsjeća na dugotrajnu vjernost hrvatskog naroda kršćanskoj tradiciji i Svetoj Stolici.

Organizatori ovogodišnjeg festivala su Udruga Stražara Gospodinova groba župe „Radobilja“, župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Katunima – Kreševo, uz pokroviteljstvo Općine Šestanovac i Turističke zajednice Općine Šestanovac.

Žudiji svojim djelovanjem i primjerom i dalje svjedoče vjeru i tradiciju, čime ovaj festival ostaje važan dio duhovne i kulturne baštine hrvatskog naroda.

