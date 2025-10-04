Pogledajte brutalan start igrača Vukovara nad Pukštasom zbog kojeg je zaradio crveni karton

Nesretni dobitnik je Vito Čaić koji je u 24. minuti izrazito neoprezno startao na Rokasa Pukštasa. U borbi za loptu, Čaić je zakasnio i kopačkom u glavu pogodio Amerikanca.

Sudac Antonio Melnjak prvotno je pokazao žuti karton, no reagirala je VAR soba. Nakon što je ponovno pogledao snimku, Melnjak je donio ispravnu odluku i dodijelio Čaiću crveni karton.

Start pogledajte u videu na OVOJ POVEZNICI.