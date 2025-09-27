Plenković sutra stiže u Split

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovat će na svečanoj sjednici Županijske skupštine u prigodi obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije, u ponedjeljak, 29. rujna 2025., u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu (Trg Gaje Bulata 1).
Prije sjednice nazočit će svečanom potpisivanju Ugovora o sufinanciranju troškova izgradnje i opremanja sportskog centra u Vučevici.
Plenković je preko noći zavolio Split. Ponovno dolazi, nakon samo tri mjeseca. Pogledajte koliko je puta bio u drugom gradu u državi dok je na vlasti bio Puljak
Moja reakcija na članak je...
0
1
0
0
0
0
0