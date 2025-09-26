Plenković je preko noći zavolio Split. Ponovno dolazi, nakon samo tri mjeseca. Pogledajte koliko je puta bio u drugom gradu u državi dok je na vlasti bio Puljak

U ponedjeljak, 29. rujna 2025., u 10.30 sati, u Plavom salonu Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu održat će se svečanost potpisivanja i uručenja ugovora. Događaju će nazočiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković te župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman uručit će dva ugovora: INEREP – Interborder Emergency Response Enhancement Project, projekt usmjeren na jačanje prekogranične suradnje u hitnim situacijama, koji će preuzeti župan Blaženko Boban, te Centar za pohranu i analizu podataka KBC Split, kojim se modernizira zdravstvena infrastruktura i digitalizira bolnički sustav, a koji će preuzeti gradonačelnik Tomislav Šuta i ravnatelj KBC-a Krešimir Dolić.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potpisat će pak sa županom Bobanom ugovor o sufinanciranju izgradnje i opremanja sportskog centra u Vučevici, strateškog projekta za razvoj ruralnog dijela županije i jačanje sportske infrastrukture.

Ovo je premijerov drugi posjet Splitu otkako je Tomislav Šuta preuzeo dužnost gradonačelnika, čime se potvrđuje da su Plenkovićevi dolasci u podmarjanski grad postali učestaliji nakon promjene vlasti u Banovini.

Plenkovićevi dolasci u Split - promijenjeni obrasci

Od lipnja 2025. i početka mandata gradonačelnika Tomislava Šute, Plenković je već 23. srpnja boravio u Banovini na sastancima sa županom i gradonačelnikom, a posjetio je i Poljud nakon nevremena. Najavljeni događaj u HNK-u bit će njegov drugi posjet u tri mjeseca.

Podsjetimo, u mandatu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka (2021. – 2025.) situacija je bila bitno drugačija.

Premijer je u Splitu bio svega tri puta – u siječnju 2022. na sastanku u Banovini, u srpnju 2023. na otvorenju Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Split, te u studenome 2024. na kulturnom događaju u središtu grada.

Važno je naglasiti da je u četiri godine vladavine Ivice Puljka Plenković s gradonačelnikom imao samo jedan službeni sastanak, i to onaj održan u Banovini u siječnju 2022. godine.

Dolasci Andreja Plenkovića u Split tijekom mandata Ivice Puljka (Centar) 10. siječnja 2022. – Banovina Premijer je u Banovini održao radni sastanak s Puljkom i timom ministara. Nakon sastanka izjave za medije dali su Ivica Puljak i ministar Oleg Butković. 11. srpnja 2023. – KBC Split Plenković je sudjelovao na otvorenju Objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Premijer je službeno otvorio novi odjel, dok je gradonačelnik Puljak nazočio i održao govor. 23. srpnja 2024. – Dračevac Na svečanom otvorenju centralne zgrade Tehnološkog parka Split, Plenković i Puljak zajedno su obilazili prostore i sudjelovali na završnoj konferenciji. 30. studenoga 2024. – Trg braće Radića Premijer je bio na otvaranju knjižare "Marko Marul" i pratećem programu u Staroj gradskoj vijećnici. Međutim, tom prigodom nije potvrđeno da se susreo s Puljkom, pa se ovaj dolazak bilježi kao posjet, ali ne i službeni sastanak. Dolasci Andreja Plenkovića u Split tijekom trenutnog mandata Tomislava Šute (HDZ) 23. srpnja 2025. – Banovina i Poljud Premijer je održao sastanke sa županom Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Tomislavom Šutom u Banovini, a potom posjetio stadion Poljud nakon nevremena koje je pogodilo Split. 29. rujna 2025. – HNK Split Najavljen je Plenkovićev dolazak na svečanost potpisivanja i uručenja ugovora u Plavom salonu Hrvatskog narodnog kazališta, gdje će sudjelovati zajedno s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i drugim dužnosnicima.

Preko noći je zavolio Split?

Bilo kako bilo, očito se premijeru Plenkoviću omilio Split jer ga već drugi put u tri mjeseca posjećuje podmarjanski grad, dok mu je ne tako davno prosjek dolazaka u drugi najveći hrvatski grad bio jednom godišnje.

Ostaje za vidjeti koliko će puta premijer posjetiti Split u naredne četiri godine, koliko će na čelu grada biti HDZ i gradonačelnik Tomislav Šuta.