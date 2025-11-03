Plenković se oglasio o incidentnu u Splitu

Premijer Andrej Plenković osudio je u ponedjeljak navečer incident u Splitu gdje je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture, istaknuvši kako očekuju da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne.
"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u.
Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, dodao je.
Incident u Splitu: Maskirana skupina spriječila održavanje Dana srpske kulture, skandirali su 'ZDS'
Splitska policija o nemilom incidentu: "Članovi su pronađeni na tri lokacije, pružena im je zaštita"