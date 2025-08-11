Plenković se emotivno oprostio od Gabi Novak: "Ostavila je neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe koja takav gubitak nikada neće nadoknaditi"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je sućut u povodu smrti Gabi Novak, u kojoj stoji:ž

Preminula Gabi Novak! Tekst se nastavlja nakon oglasa

"S dubokom tugom primio sam vijest o odlasku velike dive hrvatske glazbe, neponovljive Gabi Novak.

Njezine iznimne vokalne izvedbe, emotivne glazbene interpretacije i jedinstvena osobnost obilježile su dugogodišnju pjevačku karijeru u kojoj je superiorno vladala hrvatskom scenom, zajedno s Arsenom Dedićem, s kojim je osim obiteljskog dijelila i glazbeni put.

Bila je istinska glazbena zvijezda koja je svojim pjesmama zauvijek obilježila naše, ali i živote mladih generacija u dolasku. Svojim izvedbama i repertoarom osvajala je srca publike i postala uzor mnogima koji su došli nakon nje, a o njezinoj veličini svjedoči i niz osvojenih nagrada, među kojima je Porin za životno djelo. Pamtit ćemo njen glas, ali i njenu osobnost, finoću, blagost i nježnost kojima je zračila. Ostavila je neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe koja takav gubitak nikada neće nadoknaditi.

Poštovana obitelji, u ovim teškim trenucima uime Vlade i osobno, upućujem vam izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja.“