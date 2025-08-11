Preminula Gabi Novak!

U 89. godini života preminula je legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak, jedna od najprepoznatljivijih glazbenih umjetnica s prostora bivše Jugoslavije.

Rođena 8. srpnja 1936. u Berlinu, djetinjstvo je provela na Hvaru, a potom u Zagrebu, gdje je završila Školu za primijenjenu umjetnost, smjer grafika. Prije nego što je započela glazbenu karijeru, radila je kao crtačica u Studiju za crtani film Zagreba filma.

Umjetnica iznimnog emotivnog izraza i interpretacije

Na sceni se pojavila krajem 1950-ih, a njezin jedinstveni glas ubrzo ju je učinio omiljenom među publikom i kritikom. Tijekom 1960-ih postala je jedno od vodećih imena pop i jazz scene, a surađivala je s brojnim istaknutim skladateljima i glazbenicima. Iza sebe je ostavila bogatu diskografiju i impresivnu listu nagrada, među kojima se ističu brojni Porini, uključujući onaj za životno djelo 2006. godine.

Bila je u braku sa skladateljem Stipicom Kalogjerom, a od 1973. do 2015. njezin životni i umjetnički partner bio je kantautor Arsen Dedić, s kojim je dobila sina Matiju Dedića, koji je nedavno preminuo.

Gabi Novak ostaje zapamćena kao umjetnica iznimnog emotivnog izraza i interpretacije, čiji je rad zauvijek obilježio hrvatsku glazbenu baštinu.