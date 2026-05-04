Počinje isplata povrata poreza, ali oprez - neki će državi morati vratiti novac: Provjerite jeste li među njima

Jednima stotine, drugima tisuće eura. Na račune stiže povrat poreza.

"Vodeći se prethodnom godinom možemo očekivati da će oko 800.000 građana dobiti povrat poreza i u ukupnom iznosu od 400 milijuna eura. Izdavanje privremenih poreznih rješenja je već krenulo i mogu ih očekivati do kraja mjeseca svibnja", kazala je za Dnevnik.hr Ružica Krizmanić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave.

Do kraja svibnja većini će povrat i sjesti. Najveći su dobitnici mlađi – njih više od 230.000 Mladi do 25 godina imaju pravo na 100 posto povrata preplaćenog poreza. Onima do 30. godine, vratit će se 50 posto iznosa.

Odnosi se to na zaposlene osobe koje dobivaju plaću, ne studentski servis.

Detaljne primjere izračuna za Zagreb i Split, iskustva građana te objašnjenje stručnjaka o tome tko bi porez mogao čak i vratiti državi