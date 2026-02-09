Plenković poslušao Kekinovu pjesmu koja već ima blizu 200 tisuća pregleda

Nakon rasprava i političkih prepucavanja oko organizacije dočeka hrvatskih brončanih rukometaša pjevač Mile Kekin nakon prozivke premijera Andreja Plenkovića snimio je navijačku pjesmu.

"Igrači vape za pjesmama koje ih motiviraju i dižu. Znate što obično naše reprezentacije rade? One puste Milu Kekina. I kad čuju Milu Kekina, oni lete po terenu nakon toga", rekao je tada Plenković pa nastavio u svom tonu kako je "ekipa iz 'Moramo', pardon, iz Možemo, promašila 'ceo fudbal", rekao je premijer.

Mile Kekin nakon toga prihvatio je Plenkovićev izazov i odlučio objaviti navijačku pjesmu.

Premijer je pjesmu komentirao nakon današnje sjednice vrha HDZ-a.

O pjesmi je rekao: "Očekivano"

Kazao je i da sva ekipa koja ima navijačke pjesme ne mora biti u mrtvom strahu da će im nova Kekinova pjesma oteti popularnost, piše Dnevnik.hr.

"Njemu svaka čast, tko voli neka sluša, ali nemam dojam da će to baš biti motivirajuće za one koji osvajaju medalje, čak ni za one pete, šeste, sedme, što isto nije loše...to je možda različito shvaćanje Hrvatske, sporta, bila nacije.

OK je, simpatično. Ja sam bio šaljiv, a oni su to shvatili kao challange, možda da su imali više vremena, da nisu žurili možda bi bila borbenija pjesma...".

Na pitanje jesu li uspjeli nadmašiti Ako ne znaš šta je bilo, kaže: "Onaj tko zna što rade sportaše, kako to izgleda, može razumijeti zašto je njihov glazbeni izbor takav kakav je.

Onaj tko o tome ne zna ništa, onda može misliti da će mu ovo biti...moj neki dojam da baš i neće. Ali možda ovo bude himna u Americi na Svjetskom prvenstvu", rekao je ironično.