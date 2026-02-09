Mile Kekin objavio domoljubnu pjesmu Hrvatska je raj na zemlji, u glavnoj ulozi poznati Sinjanin

Glazbenik Mile Kekin predstavio je novu pjesmu i prateći spot pod nazivom „Hrvatska je raj na zemlji“, a objavu je popratio porukom na društvenim mrežama u kojoj se, kako navodi, inspirirao „dobronamjernim kritikama premijera“.

„Premijera za premijera i sve vas u Hrvatskoj i dijaspori! Inspiriran premijerovim dobronamjernim kritikama, snimio sam navijačku himnu ‘Hrvatska je raj na zemlji’ za sve one sportaše koji daju sve od sebe, a na kraju ih nitko ne dočeka“, napisao je Kekin.

Pjevač je otkrio i da je glavnu ulogu u spotu prepustio umjetniku Siniši Labroviću, kojeg je opisao kao „većeg Hrvata od sebe“.

Nova pjesma dolazi u prepoznatljivom Kekinovu stilu, koji često kombinira društveni komentar i ironiju, a već je po objavi izazvala reakcije na društvenim mrežama.

Spot za pjesmu „Hrvatska je raj na zemlji“ dostupan je na njegovim službenim kanalima.