Plenković objavio ime novog ministra: "Pa nismo mi iz Star Warsa..."

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić odlazi iz Vlade. Već se zna i ime novog ministra. Bit će to Alen Ružić, sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka. Sve je potvrdio premijer Andrej Plenković u izjavi nakon sjednice HDZ-a.

"Izašlo je u medijima, obavio sam razgovor s ministrom Piletićem, koji je iscrpljen već neko vrijeme događanjima u resoru, obavio sam razgovore s Alenom Ružićem. Dogovorili smo da se Piletić vrati u Sabor, a da na njegovo mjesto dođe Alen Ružić", potvrdio je premijer, javlja Nova TV.

"Zahvaljujem mu sve što je učinio, koalicijski partneri su to podržali, svi su zahvalili Piletiću na doprinosu. Sve skupa je dobro i idemo dalje raditi".

Premijer kaže da je Piletić otišao "u dogovoru sa mnom".

Kazao je i da su već dugo pričali o njegovu odlasku.

"Ovo je zahtjevan i težak resor. Više od dva mjeseca smo razgovarali da napusti Vladu. Nismo mi iz Star Warsa da tako brzo imamo ime ministra. Ovo je proces koji je trajao dulje. On je najdulje izdržao kao ministar rada. Mi ostajemo kao stranački kolege i dobri prijatelji".

Premijer tvrdi da ovo nije zakašnjela odluka.

Na pitanje zamjera li nešto Piletiću, kaže: "On je iskusan političar, ne zamjeram mu ništa, bio je gradonačelnik, bavio se zahtjevnim resorom..."

Slučaj Piletić

Odlazak Marina Piletića iz Vlade dolazi nakon što je krajem prošle godine kulminirala kriza u provedbi inkluzivnog dodatka, novčane naknade namijenjene osobama s invaliditetom koja je trebala objediniti postojeća prava i osigurati veća primanja. Umjesto toga, sustav je od početka pratio niz problema, prije svega ozbiljna kašnjenja u obradi zahtjeva, zbog kojih tisuće ljudi nikada nisu dočekale odluku o svom pravu.

Prema podacima koje je iznio sam Piletić, oko 15.000 podnositelja zahtjeva preminulo je prije nego što je postupak okončan. Taj je podatak izazvao snažne reakcije javnosti i političkih aktera, koji su upozoravali da je riječ o osobama s teškim invaliditetom koje su mjesecima, a često i više od godinu dana, čekale rješenje i isplatu.

Slučaj je dodatno zakomplicirala nepravomoćna presuda Upravnog suda u Zagrebu, kojom je odlučeno da se postupci za ostvarivanje inkluzivnog dodatka moraju nastaviti i nakon smrti podnositelja zahtjeva te da se eventualni zaostaci isplate njihovim nasljednicima.

Ministarstvo je na tu odluku uložilo žalbu.