Piletić "leti" iz Vlade!

Inkluzivni dodatak, kako doznaje Dnevnik Nove TV, stajat će ministra Marina Piletića funkcije u vladi.

Upravni sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu kojom je odlučeno da socijalna služba mora nastaviti upravne postupke za priznavanje prava na inkluzivni dodatak - i nakon smrti podnositelja zahtjeva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ako se utvrdi da je preminula osoba ispunjavala uvjete, država će morati nasljednicima isplatiti zaostale iznose - od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja.

Kako je stigao velik broj tužbi s istom osnovom, sud je odlučio provesti takozvani ogledni predmet, dok su ostali postupci privremeno zaustavljeni.

Na Upravnom sudu u Zagrebu do danas je zaprimljena 291 tužba u upravnoj stvari inkluzivnog dodatka, ali sud nema evidenciju o tome koji broj od ukupno podnesenih tužbi se odnosi na obustavljene postupke zbog smrti stranke. U odnosu na presudu donesenu u oglednom sporu tuženik je podnio žalbu, pa se za sada radi o nepravomoćnoj presudi.

Ukoliko prvostupanjska presuda postane pravomoćna sudska praksa Visokog upravnog suda biti će relevantna i za sve ostale činjenično i pravno slične predmete.

Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan prati predsjedništvo HDZ-a. Javila se za Vijesti Nove TV.

"Premijer i ministar nisu bili previše rječiti uoči sjednice stranke, no bilo je vidljivo da je stolica ministrica uljuljkana. Iako su javili da će biti izjave uoči sjednice stranke, izjava nije bilo. Premijer i ministar, sada već bivši, najavili su da će se obratiti javnosti nakon sjednice.

Premijer Plenković je već, kako doznajemo, sve članove HDZ-a na sastanku obavijestio da ministar Piletić odlazi", javila je Petra Buljan koja prati sjednicu HDZ-a.