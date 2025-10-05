Plenković: "Izražavamo sućut obitelji poginulog planinara, nadamo se da će potraga za nestalima imati uspješan ishod"

Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković oglasio se nakon tragičnog događaja u slovenskim Julijskim Alpama, gdje je danas snježna lavina pogodila skupinu hrvatskih planinara. Prema službenim informacijama, život je izgubio jedan planinar, dok se za dvojicom još uvijek traga.

Suradnja Hrvatske i Slovenije u potrazi

"Nakon saznanja o snježnoj lavini koja je danas pogodila skupinu hrvatskih planinara u slovenskim Julijskim Alpama, razgovarao sam sa slovenskim premijerom dr. Robertom Golobom", izjavio je Plenković, dodajući kako su ministri Davor Božinović, Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman u stalnom kontaktu s kolegama iz Vlade Republike Slovenije.

Prema informacijama iz Slovenije, tijelo jednog planinara pronađeno je tijekom poslijepodneva, dok će se potraga za dvojicom nestalih nastaviti čim to vremenski uvjeti dopuste. Ostali članovi skupine su, kako je potvrđeno, na sigurnom.

Zahvala slovenskim službama i ponuda hrvatske pomoći

"Zahvalni smo slovenskoj Gorskoj službi spašavanja (GRZS), policiji i svim žurnim službama na angažmanu i aktivnostima koje provode", poručio je hrvatski premijer.

Hrvatska je, kako je istaknuo, ponudila pomoć u daljnjoj potrazi i spašavanju nestalih državljana kroz mehanizme civilne zaštite. "To uključuje timove Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) te helikoptere i druge resurse Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane Republike Hrvatske", naveo je Plenković.

Na kraju obraćanja, premijer Plenković izrazio je duboku sućut obitelji poginulog planinara te nadu da će potraga za preostalom dvojicom hrvatskih državljana imati sretan završetak.

"U ovim teškim trenucima izražavamo sućut obitelji poginulog planinara i nadu da će potraga za preostalom dvojicom hrvatskih državljana imati uspješan ishod", poručio je Plenković.