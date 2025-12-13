Plazibat: "Ludo je koliko mi je ovo nedostajalo. Nadam se da ste uživali u borbi"

Antonio Plazibat (32) pobijedio je Nordinea Mahieddinea jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri runde (30-26 x5) i pobjedom se vratio u ring nakon dvije i pol godine izbivanja. Pobjedom u glavnoj borbi večeri GLORY Kickboxing priredbe u nizozemskom Arnhemu osigurao je nastup na turniru osmorice teškaša koji će se održati 7. veljače sljedeće godine.

Plazibat je nešto opreznije otvorio borbu i zauzeo centar ringa, dok se Mahieddine puno kretao i udarao nogama. Vidjelo se da mora "osjetiti" ring te je bio nešto mirniji, a onda je u jednom trenutku kontrirao udarac kratkim lijevim krošeom i bacio protivnika u nokdaun.

"Nadam se da ste uživali u borbi"

Dominaciju je nastavio i u ostatku meča koji je priveo kraju i pobijedio odlukom sudaca. Nakon povratničkog meča izjavio je: "Oprostite što nisam išao po nokaut, ali sam uživao u ringu. Htio sam da me pogodi, smijao sam mu se. Nema ništa kao biti u ringu, htio sam se boriti, nije me bilo dvije i pol godine. Ludo je koliko mi je ovo nedostajalo. Nadam se da ste uživali u borbi.

Htio sam osjetiti ring i situaciju, ali čim sam krenuo bacati udarce, vidio sam da je gotovo. Svaka čast Nordineu, sjajan je borac i mene je učinio boljim. Ja sam zapravo Rico Verhoeven, samo nokautiram ljude", rekao je najbolji hrvatski kickboksač, piše Index.