Plazibat izdominirao protivnika i pobjedom se vratio u ring nakon dvije i pol godine!

Antonio Plazibat (32) pobijedio je Nordinea Mahieddinea odlukom sudaca nakon tri runde (30-26 x5) i pobjedom se vratio u ring nakon dvije i pol godine izbivanja. Pobjedom u glavnoj borbi večeri GLORY Kickboxing priredbe u nizozemskom Arnhemu osigurao je nastup na turniru osmorice teškaša koji će se održati 7. veljače sljedeće godine.

Plazibat je nešto opreznije otvorio borbu i zauzeo centar ringa, dok se Mahieddine puno kretao i udarao nogama. Vidjelo se da mora "osjetiti" ring te je bio nešto mirniji, a onda je u jednom trenutku kontrirao udarac kratkim lijevim krošeom i bacio protivnika u nokdaun, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mahieddine se uspio oporaviti i spasiti, a onda je krenula makljaža do kraja runde. Nasrnuli su jedan na drugog, bilo je tu teških udaraca i pravo je čudo da nitko nije završio u nokdaunu, pogotovo Alžirac koji je bio ozbiljno uzdrman. U drugoj rundi Plazibat je počeo bacati puno low kickova da bi oštetio noge protivnika i uzeo mu bitno oružje u vidu kretanja.

Dominacija hrvatskog kickboksača

Jednom ga je poslao na pod, sudac nije brojao, ali ga je ubrzo ponovno pogodio u nogu i srušio. Sudac ponovno nije brojao, a Alžirac se oporavio i vratio na noge, no teško se nosio s Plazibatom koji je redovito pogađao lijevi kroše iz kontre.

Bilo je jasno da u zadnjoj rundi Mahieddine mora ići po prekid da bi pobijedio. Agresivnije je krenuo na Plazibata i pokušao ga završiti, ali nije uspio u tome. Plazibat mu je do kraja meča nanio još više štete i raskrvario nos do kraja te uspješno priveo pobjedničku borbu kraju. Plazibat je pobijedio Mahieddinea drugi put u tri borbe. U prve dvije borbe imali su omjer 1:1, piše Index.

Pobjednik ovog meča osigurao je nastup na turniru osmorice teškaša koji će se održati 7. veljače u Arnhemu. U četvrtfinalu će se boriti protiv borca iz Gvineje, Moryja Kromaha. Izjavio je: "Ugasit ću novu zvijezdu u prvoj rundi i može se vratiti u polutešku kategoriju. Nokautirat ću ga, može prestati pričati."