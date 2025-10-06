Planinarsko društvo Mosor se oprostilo od tragično stradalog kolege: "Shrvala nas je vijest o Marijevoj pogibiji"

Planinarsko društvo Mosor oprostilo se na društvenim mrežama od svoga člana koji je smrtno stradao u lavini u Julijskim Alpama u Sloveniji, u tragediji u kojoj su život izgubila trojica hrvatskih planinara – jedan iz Solina i dva brata iz Kaštel Lukšića.
Na Facebook stranici Planinarskog doma Umberto Girometta, članovi društva objavili su dirljivu poruku posvećenu poginulom Mariju, ističući njegovu nesebičnost i doprinos zajednici:
“Shrvala nas je tužna vijest kako se jučer u lavini ugasio život i našeg prijatelja i kolege Marija, koji nam je nesebično pružao pomoć tijekom velike obnove Doma prije sedam godina, kako pomažući u iznošenju neophodnog građevinskog materijala, tako i osiguravajući vrijednu donaciju led panela za osvjetljenje unutrašnjosti Doma.”
“Izražavamo iskrenu sućut obiteljima i svim prijateljima stradalih planinara. Počivali u miru Božjem.”
Legendarni slovenski alpinist o tragično stradalim hrvatskim planinarima: "Nisu postupali nepromišljeno, ovo je splet nesretnih okolnosti"
Tragična nesreća koja se dogodila u nedjelju ujutro ispod vrha Tošca, u Julijskim Alpama, potresla je planinarsku zajednicu u Hrvatskoj. Članovi Mosora ističu kako će se Marija pamtiti kao vedru i velikodušnu osobu koja je uvijek bila spremna pomoći – bilo na stazama, bilo u obnovi doma koji nosi ime po legendarnom splitskom planinaru Umbertu Girometti.
Zbog stradavanja braće iz Lukšića, Kaštela će proglasiti Dan žalosti
Ovaj emotivni oproštaj još jednom svjedoči koliko je planinarska zajednica povezana i koliko gubitak svakog člana duboko pogađa sve koji dijele ljubav prema planinama.