Planinarsko društvo Mosor se oprostilo od tragično stradalog kolege: "Shrvala nas je vijest o Marijevoj pogibiji"

Planinarsko društvo Mosor oprostilo se na društvenim mrežama od svoga člana koji je smrtno stradao u lavini u Julijskim Alpama u Sloveniji, u tragediji u kojoj su život izgubila trojica hrvatskih planinara – jedan iz Solina i dva brata iz Kaštel Lukšića.

Na Facebook stranici Planinarskog doma Umberto Girometta, članovi društva objavili su dirljivu poruku posvećenu poginulom Mariju, ističući njegovu nesebičnost i doprinos zajednici:

“Shrvala nas je tužna vijest kako se jučer u lavini ugasio život i našeg prijatelja i kolege Marija, koji nam je nesebično pružao pomoć tijekom velike obnove Doma prije sedam godina, kako pomažući u iznošenju neophodnog građevinskog materijala, tako i osiguravajući vrijednu donaciju led panela za osvjetljenje unutrašnjosti Doma.”

“Izražavamo iskrenu sućut obiteljima i svim prijateljima stradalih planinara. Počivali u miru Božjem.”

Tragična nesreća koja se dogodila u nedjelju ujutro ispod vrha Tošca, u Julijskim Alpama, potresla je planinarsku zajednicu u Hrvatskoj. Članovi Mosora ističu kako će se Marija pamtiti kao vedru i velikodušnu osobu koja je uvijek bila spremna pomoći – bilo na stazama, bilo u obnovi doma koji nosi ime po legendarnom splitskom planinaru Umbertu Girometti.

Ovaj emotivni oproštaj još jednom svjedoči koliko je planinarska zajednica povezana i koliko gubitak svakog člana duboko pogađa sve koji dijele ljubav prema planinama.