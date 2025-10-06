Planinare je lavina odnijela 200 metara, pronađeni su u klancu. Oglasio se Božinović

Troje mladih hrvatskih planinara poginulo je u lavini u slovenskim Alpama, potvrdile su hrvatske i slovenske službe spašavanja. Tragedija se dogodila u subotu poslijepodne, kada je skupinu od sedam planinara zahvatila lavina na visini od oko 1800 metara. Četvero članova skupine prošlo je bez ozljeda, dok su troje, nažalost, izgubili živote.

Teški uvjeti na planini

Voditelj akcije spašavanja Miha Arh opisao je okolnosti nesreće.

"Bilo je oko 60 centimetara snijega, padaline su stale oko 14 sati, a lavine su se potom pokrenule spontano. Područje je travnato, zemlja je još bila topla pa se snijeg nije pričvrstio za podlogu“, rekao je Arh, dodavši da je i vjetar dodatno pogoršao situaciju stvarajući zapuhe.

"Lavina ih je zahvatila na oko 1800 metara visine. Najbližeg je odnijela 150 metara, a drugu dvojicu 200 metara dalje", kazao je.

Zbog lošeg vremena helikopter nije mogao poletjeti izravno prema mjestu nesreće. Gorska služba spašavanja morala se premjestiti na viši teren s kojeg je potom započela potragu.

"Sinoć smo, zahvaljujući kolegama iz Hrvatske, dobili podatke o lokaciji unesrećenih. Vidjeli smo da je to negdje u klancu i fokusirali se na to područje", pojasnio je Arh, potvrdivši da su planinari pronađeni uz pomoć signala mobilnih telefona.

Božinović: Velika tragedija za obje zemlje

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da se radi o „velikoj tragediji“.

"Troje mladih ljudi u jednom danu – velika je to tragedija. Skupina je imala sedam članova, četvero je van ikakve opasnosti. Potresle su nas ove vijesti", rekao je.

Božinović je zahvalio slovenskim službama spašavanja i ministru zdravstva Danijelu Pokljukaru na brzoj i profesionalnoj reakciji.

"Od jučer smo u stalnom kontaktu, a hrvatska Vlada, ministri i premijer bili su u intenzivnoj komunikaciji s hrvatskim i slovenskim službama spašavanja", rekao je.

"Nadao sam se da će dan završiti s boljom viješću. Sućut kolegama, prijateljima i rodbini poginulih", poručio je Božinović, dodavši kako će sada policijski službenici provesti postupke identifikacije stradalih.