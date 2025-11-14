Close Menu

Petar Musa: "Moj prvijenac? Bilo je i suza nakon gola, ovo je nestvarno"

"U Hrvatsku sam sletio u četvrtak, u petak sam dobio poziv"
Petar Musa

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine nakon pobjede 3:1 protiv Farskih otoka, kojom je ujedno potvrdila prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini. Bit će to sedmi nastup Vatrenih na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, s koje se dosad mogu pohvaliti srebrom iz Rusije te dvjema broncama – jednom iz Francuske 1998. i drugom iz Katara 2022. godine.

Hrvatska izborila plasman na Svjetsko prvenstvo!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon utakmice svoj komentar je dao Petar Musa, jedan od strijelaca.

"Moj prvijenac? Bilo je i suza nakon gola, ovo je nestvarno. U Hrvatsku sam sletio u četvrtak, u petak sam dobio poziv. Neopisivo... Velika mi je razlika nakon dvije godine bez reprezentacije, imam puno važniju ulogu u klubu, jako sam sretan", kazao je Petar Musa nakon utakmice.

Tablice omogućuje Sofascore

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0