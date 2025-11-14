Close Menu

Hrvatska izborila plasman na Svjetsko prvenstvo!

Bit će to sedmi nastup Vatrenih na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri
Luka Modrić

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine nakon pobjede 3:1 protiv Farskih otoka, kojom je ujedno potvrdila prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini. Bit će to sedmi nastup Vatrenih na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, s koje se dosad mogu pohvaliti srebrom iz Rusije te dvjema broncama – jednom iz Francuske 1998. i drugom iz Katara 2022. godine.

Utakmica, odigrana pred domaćom publikom, nije počela prema planu. Gostujuća momčad stigla je do vodstva u 16. minuti preko Geze Davida Turija, koji je iskoristio neopreznost hrvatske obrane i preciznim udarcem zatresao mrežu. Prednost Farskih otoka, međutim, kratko je trajala. Sedam minuta kasnije Joško Gvardiol reagirao je najbrže nakon ubačaja iz prekida i glavom poravnao rezultat na 1:1, donijevši prijeko potrebno olakšanje Dalićevoj momčadi.

Vatreni sada mirno mogu usmjeriti pogled prema Svjetskom prvenstvu

Nastavak utakmice donio je potpunu dominaciju Hrvatske. Povratnik u reprezentaciju Petar Musa u 57. minuti sjajno se snašao u kaznenom prostoru i preciznim udarcem preokrenuo rezultat. Točku na i stavio je Nikola Vlašić, koji se nakon dulje pauze vratio u nacionalni dres i u 70. minuti pogodio za sigurnih 3:1.

Izbornik Zlatko Dalić može biti zadovoljan kako rezultatom, tako i reakcijom svoje momčadi nakon ranog šoka. Hrvatska je još jednom pokazala karakter te potvrdila status jedne od najstabilnijih europskih reprezentacija u kvalifikacijskim ciklusima.

Vatreni sada mirno mogu usmjeriti pogled prema Svjetskom prvenstvu, koje će 2026. godine zajednički ugostiti Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Hrvatska će ondje ponovno biti među sudionicima i tražiti nastavak svoje impresivne svjetske serije.

