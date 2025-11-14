Hrvatska izborila plasman na Svjetsko prvenstvo!

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine nakon pobjede 3:1 protiv Farskih otoka, kojom je ujedno potvrdila prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini. Bit će to sedmi nastup Vatrenih na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, s koje se dosad mogu pohvaliti srebrom iz Rusije te dvjema broncama – jednom iz Francuske 1998. i drugom iz Katara 2022. godine.

Utakmica, odigrana pred domaćom publikom, nije počela prema planu. Gostujuća momčad stigla je do vodstva u 16. minuti preko Geze Davida Turija, koji je iskoristio neopreznost hrvatske obrane i preciznim udarcem zatresao mrežu. Prednost Farskih otoka, međutim, kratko je trajala. Sedam minuta kasnije Joško Gvardiol reagirao je najbrže nakon ubačaja iz prekida i glavom poravnao rezultat na 1:1, donijevši prijeko potrebno olakšanje Dalićevoj momčadi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vatreni sada mirno mogu usmjeriti pogled prema Svjetskom prvenstvu

Nastavak utakmice donio je potpunu dominaciju Hrvatske. Povratnik u reprezentaciju Petar Musa u 57. minuti sjajno se snašao u kaznenom prostoru i preciznim udarcem preokrenuo rezultat. Točku na i stavio je Nikola Vlašić, koji se nakon dulje pauze vratio u nacionalni dres i u 70. minuti pogodio za sigurnih 3:1.

Izbornik Zlatko Dalić može biti zadovoljan kako rezultatom, tako i reakcijom svoje momčadi nakon ranog šoka. Hrvatska je još jednom pokazala karakter te potvrdila status jedne od najstabilnijih europskih reprezentacija u kvalifikacijskim ciklusima.

Vatreni sada mirno mogu usmjeriti pogled prema Svjetskom prvenstvu, koje će 2026. godine zajednički ugostiti Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Hrvatska će ondje ponovno biti među sudionicima i tražiti nastavak svoje impresivne svjetske serije.