Pet vatrogasnih vozila i 16 vatrogasaca jutros je bilo na Gripama. Planulo je na krovu male dvorane

Brzom intervencijom vatrogasaca ugašen je požar na krovu male dvorane na Gripama.

Dojava o požaru stigla je 15 minuta prije 8 sati, a na teren je brzo stigao veći broj vatrogasaca JVP-a Split i DVD-a Split.

U gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca JVP-a Split s četiri vozila te tri vatrogasca DVD-a Split s jednim vozilom. Požar je lokaliziran oko 8 sati, a potpuno ugašen u 8.18 sati.

Uzrok požara nije poznat. Više će se znati nakon što policija obavi očevid.