Close Menu

Pet vatrogasnih vozila i 16 vatrogasaca jutros je bilo na Gripama. Planulo je na krovu male dvorane

Vatrogasne sirene čule su se kroz grad

Brzom intervencijom vatrogasaca ugašen je požar na krovu male dvorane na Gripama. 

Dojava o požaru stigla je  15 minuta prije 8 sati, a na teren je brzo stigao veći broj vatrogasaca JVP-a Split i DVD-a Split. 

U gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca JVP-a Split s četiri vozila te tri vatrogasca DVD-a Split s jednim vozilom. Požar je lokaliziran oko 8 sati, a potpuno ugašen u 8.18 sati.

Uzrok požara nije poznat. Više će se znati nakon što policija obavi očevid. 

Požar na Gripama: Gori krov male dvorane, vatrogasci na terenu

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
4
Mad
1