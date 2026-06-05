Požar na Gripama: Gori krov male dvorane, vatrogasci na terenu

Splitski vatrogasci jutros su nešto prije 8 sati zaprimili dojavu o požaru na krovu male dvorane na Gripama.
Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasne snage koje su započele s gašenjem požara. Prema prvim informacijama, vatra je izbila na krovnoj konstrukciji objekta, a razmjeri požara zasad nisu poznati.
Tijekom jutra gradom su se mogle čuti sirene vatrogasnih vozila koja su žurno krenula prema Gripama.
Više informacija o uzroku požara, eventualnoj materijalnoj šteti i tijeku intervencije bit će poznato nakon što nadležne službe obave očevid i dovrše gašenje.
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