Požar na Gripama: Gori krov male dvorane, vatrogasci na terenu

Splitski vatrogasci jutros su nešto prije 8 sati zaprimili dojavu o požaru na krovu male dvorane na Gripama.

Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasne snage koje su započele s gašenjem požara. Prema prvim informacijama, vatra je izbila na krovnoj konstrukciji objekta, a razmjeri požara zasad nisu poznati.

Tijekom jutra gradom su se mogle čuti sirene vatrogasnih vozila koja su žurno krenula prema Gripama.

Više informacija o uzroku požara, eventualnoj materijalnoj šteti i tijeku intervencije bit će poznato nakon što nadležne službe obave očevid i dovrše gašenje.