Županijska udruga slijepih Split nastavlja s humanitarnom akcijom

Županijska udruga slijepih Split obilježava 75. godišnjicu postojanja velikom humanitarnom proslavom koja će se održati u nedjelju, 7. lipnja. 75 godina podrške, zajedništva i borbe za jednake mogućnosti slijepih i slabovidnih osoba na području Splitsko-dalmatinske županije proslavit će se u splitskom Backbaru Plan B. Događaj uključuje motociklističku povorku i koncert, a sav prihod namijenjen je kupnji novog kombija za potrebe članova, objavili su organizatori.

Humanitarni cilj: Kombi za mobilnost članova

Cjelokupan prihod od prodaje ulaznica, hrane, pića te majica s prigodnim dizajnom bit će usmjeren na kupnju kombi vozila. Iz Udruge poručuju kako će im novo vozilo biti "neprocjenjiv prozor u društveni život i podršku", čime će se slijepim i slabovidnim članovima znatno olakšati sudjelovanje u aktivnostima i integracija u zajednicu.

Defile motora i koncert grupe Dreamers

Program počinje u 18:30 sati s platoa na Poljudu, odakle kreće svečani defile motora. Motociklistička povorka, koju predvodi Moto klub Lokaduri Split, vozit će se rutom kroz Marjanski tunel, preko Rive i Gripa do konačnog odredišta u Planu B. Organizatori pozivaju sve motoriste da se pridruže vožnji u čast Udruge. Dolazak u Plan B predviđen je oko 19 sati, nakon čega slijedi koncert grupe Dreamers.

Kako sudjelovati

Svi koji žele podržati akciju i proslaviti rođendan s Udrugom svoje ulaznice mogu osigurati isključivo online putem sustava Entrio.

Osim kupnjom ulaznice, posjetitelji će moći doprinijeti i konzumacijom pića i zalogaja te kupnjom majica. "Motorom ili štapom, po danu il' po noći - život je kao cesta, zato hrabro po njoj kroči", poručuju organizatori, pozivajući građane da dođu, proslave i učine dobro djelo.

Detalje o događaju možete pronaći OVDJE.