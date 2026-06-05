Nedavno je bio u Splitu. Na američkom nosaču aviona izbio požar, šteta je ogromna

Vatra je zahvatila najveći američki nosač aviona USS Gerald Ford u ožujku u jeku rata s Iranom. Američka mornarica objavila je kratko priopćenje u kojem je navela da je požar „stavljen pod kontrolu“, da su dva mornara primila liječničku pomoć zbog „ozljeda koje nisu opasne po život“ te da je nosač „u potpunosti operativan“.

No, prema snimkama do kojih je došao CNN, čini se da je taj požar bio znatno ozbiljniji i razorniji nego što je mornarica objavila.

Na snimci koju su objavili vidi se da su spavaonice u uništene. „Ozbiljno sam mislio da ćemo izgubiti brod“, rekao je za CNN jedan mornar s nosača USS Gerald R. Ford, prenosi 24 sata.

Prema riječima mornara i visokog američkog dužnosnika upoznatog s incidentom, sustav za gašenje požara na brodu nije radio, zbog čega je posada morala improvizirati i vlastitim snagama gasiti vatru.

Također, visoki američki dužnosnik rekao je da je požar utjecao na sposobnosti broda. Načelnik pomorskih operacija admiral Daryl Caudle izjavio je u travnju da su prošla dva dana prije nego što je Ford ponovno mogao izvoditi borbene letove, a nosač je morao uploviti u grčku luku radi privremenih popravaka.

Gasili 30 sati

Posadi Forda trebalo je oko 30 sati da ugasi požar, očisti posljedice i spriječi njegovo ponovno izbijanje. Zbog štete oko 600 mornara ostalo je bez pristupa svojim ležajevima.

„Nije smjelo postati tako ozbiljno. Sustav za gašenje ugrađen u brod trebao je sam ugasiti požar“, rekao je mornar koji je govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi izbjegao moguće posljedice od strane mornarice. „Svi su, uključujući i mene, pomagali u gašenju.“

Požar nije bio jedini problem s kojim su se mornari suočavali. Brodski zahodi bili su začepljeni. „Ako ste bili u prednjem dijelu broda, morali ste pješačiti sve do stražnjeg dijela samo da biste pronašli zahod koji radi“, rekao je mornar.