Solinska Gradina postaje velika glazbena pozornica: Učenici i učitelji pjevaju hitove osamdesetih

Učitelji i učenici najstarije solinske osmoljetke, Osnovna škola don Lovre Katića, s radošću pozivaju sve ljubitelje glazbe da im se pridruže na velikom koncertu Prvi glas DLK, svečanom završetku cjelogodišnjega školskog projekta TopPop koji je pjesmom, trudom i zajedništvom ispunio školske hodnike tijekom cijele godine.

Pod zvjezdanim nebom bajkovite Gradine, na pozornicu će stupiti više od dvjesto učenika i učitelja koji će pjesmom i plesom oživjeti neka od najljepših glazbenih sjećanja. Bit će to večer satkana od ritmova i melodija nezaboravnih osamdesetih godina, vremena u kojem su nastajale pjesme koje i danas povezuju generacije.

Pozornicom će odjekivati stihovi i note velikana hrvatske glazbene scene Olivera Dragojevića, Dina Dvornika, Marijana Bana, Nene Belana, Jelene Rozge i brojnih drugih izvođača čije su pjesme ostale trajno zapisane u srcima publike.

Posebnu čar večeri donijet će i mali gosti iz škole pjevanja „Personare“, predvođeni svojom voditeljicom Jelenom Buble, dok će toplinu svevremenskih hitova publici darovati učiteljska školska klapa Sedmi sat.

Koncert će, uz glazbeni i umjetnički doživljaj, imati i natjecateljski karakter, pa će svaki pljesak i svaka riječ podrške biti dragocjen vjetar u leđa mladim izvođačima.

Iz škole poručuju:

„Ponesite sa sobom osmijeh i mnogo dobre energije. Pripremite svoje dlanove za pljesak i podržite male solinske glasove na njihovu putu prema zvijezdama. Neka ova večer bude slavlje glazbe, zajedništva i dječjih snova.“

Dođite, zapjevajte s nama i postanite dio glazbene priče koja će još dugo odzvanjati kamenim zidinama Gradine i srcima svih njezinih sudionika.