Mladi izlažu: Sedam glava preuzelo je tugu

Četvrtu izložbu u jedanaestom ciklusu "Mladi izlažu" u Zoni otvorit će Marta Sladoljev. Otvorenje izložbe održat će se u subotu, 6. lipnja, u 19 sati, a postav će se moći razgledati do 26. lipnja. U programu otvorenja održat će se prigodna radionica i razgovor s autoricom.

- Marta se splitskoj publici predstavlja radovima za koje je inspiraciju pronašla u vlastitim zarobljenim emocijama. Sedam gipsanih glava u prirodnoj veličini preuzelo je njezinu tugu i plač. Osim kroz izložene radove i razgovor, autorica će se predstaviti i kroz radionicu na kojoj će sudionici naučiti osnove kiparstva, zabaviti se i modelirati glinom - najavljuje Blaženka Miše, kustosica izložbe.

Marta Sladoljev rođena je u Šibeniku 2000. godine. Završila je grafički smjer u Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zadru te studij kiparstva na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, gdje trenutno pohađa diplomski studij Izvedbenog dizajna za kazalište i film.

Aktivnost se provodi uz financijsku podršku Europske unije kroz program Erasmus+.