Državni inspektorat opozvao hranu za životinje zbog salmonele

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda dopunske krmne smjese za tov svinja UNI SUPER-S 35% (pakiranje 10 kg), LOT broja 11.04.2026., s rokom trajanja od četiri mjeseca od datuma proizvodnje, zbog utvrđene prisutnosti bakterije iz roda Salmonella spp.

Kako navode iz Inspektorata, proizvod nije u skladu s odredbama Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje (NN 102/2016) te Pravilnika o izmjenama Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje (NN 60/2020).

Podaci o proizvodu:

Naziv proizvoda: UNI SUPER-S 35%, 10 kg

LOT broj: 11.04.2026.

Rok trajanja: 4 mjeseca od datuma proizvodnje

Dobavljač: Cerera Agro d.o.o., J. J. Strossmayera 5a i 5b, Vukovar

Proizvođač: GEBI d.o.o., Maršala Tita 16, Čantavir, Srbija

Zemlja podrijetla: Srbija

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.