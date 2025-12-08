Pazi, snima se! Grad Split ulaže 140 tisuća eura za postavljanje videonadzora. Automatski će se prepoznavati vozila koja se zaustavljaju na nepropisnim mjestima

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uvođenje sustava video nadzora i programskih rješenja koja će automatski prepoznavati nepropisno parkiranje i zaustavljanje vozila, u sklopu projekta ELABORATOR, HORIZON. Procijenjena vrijednost nabave bila je 140 tisuća eura.

Odabrana zajednica ponuditelja

Kao najpovoljnija odabrana je ponuda zajednice tvrtki KING ICT d.o.o. i RAO d.o.o. Planirana vrijednost ugovora iznosi 139.173,14 eura bez PDV-a, odnosno 173.966,43 eura s PDV-om. Grad je naveo da će se prije sklapanja ugovora primijeniti obvezni rok mirovanja.

Kako otkrivaju iz Grada Splita, ponuda tvrtke Tehnet d.o.o. ocijenjena je neprihvatljivom jer ponuditelj nije ispunio kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. U obrazloženju stoji da se Tehnet oslanjao na sposobnost drugog subjekta u dijelu normi osiguranja kvalitete i upravljanja okolišem, što zakon o javnoj nabavi ne dopušta jer se te norme ne smatraju tehničkom i stručnom sposobnošću.

Za sigurniji i protočniji promet

Podsjetimo kako smo o tome pisali prošle godine, projekt "Elaborator" u Splitu predviđa postavljanje nadzornih kamera na više lokacija s ciljem unaprjeđenja urbane mobilnosti i smanjenja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Grad Split u projektu sudjeluje kao jedan od partnera u okviru programa Horizon Europe, a naglasak je na primjeni suvremenih rješenja za sigurniji i protočniji promet.

U sklopu pilot-faze odabrano je šest lokacija na kojima se testira oprema i softver za automatsko prepoznavanje nepropisnog parkiranja i zaustavljanja. Nakon evaluacije pilot-projekta, Grad je najavio nabavu potrebne opreme i programskih rješenja. Istaknuto je da se ovim sustavom želi stati na kraj praksi kratkog zaustavljanja "na sekundu" radi brzih obaveza, kao i nepropisnom zaustavljanju uz prometnice i na autobusnim stajalištima, što je čest uzrok gužvi i nesigurnosti u prometu.

Projekt se nadovezuje na šire uvođenje inteligentnog transportnog sustava u Splitu, uključujući modernizaciju semafora i upravljanje prometnim tokovima prema stvarnom opterećenju, dok je u trenutku našeg pisanja još bilo nepoznato hoće li se sustav koristiti i za kažnjavanje vozača.