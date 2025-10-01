Velike promjene u Splitu: Kamere na raskrižjima snimat će sve - evo što to znači za vozače i pješake

Grad Split će do kraja 2025. godine dobiti moderan Inteligentni transportni sustav (ITS) – tehnološku nadogradnju klasične prometne infrastrukture koja će donijeti sigurniji, protočniji i održiviji promet. Riječ je o projektu koji obuhvaća upravljanje prometom u stvarnom vremenu, napredne usluge informiranja putnika, videonadzor, prioritizaciju javnog prijevoza i žurnih službi te praćenje okolišnih uvjeta.

Ključnu ulogu imat će Centar za kontrolu i upravljanje prometom, središnje mjesto za nadzor, analizu i koordinaciju mobilnosti. Kroz integraciju svih podsustava ITS-a, centar će donositi odluke i usmjeravati promet prema potrebama građana i posjetitelja.

Tehnološka rješenja koja mijenjaju grad

Projekt predviđa više razina implementacije: adaptivni semaforski sustav prilagođavat će se prometnim uvjetima u stvarnom vremenu kako bi smanjio gužve i čekanja, videonadzor prometa omogućit će sigurnosni i prometni nadzor putem kamera s analitičkim softverom, mobilna aplikacija građanima će nuditi informacije o javnom prijevozu, pametnom parkiranju i stanju na prometnicama, dinamički prometni znakovi obavještavat će vozače na ključnim lokacijama, prioritet za autobuse i žurne službe osigurat će brži i točniji javni prijevoz i sustav za praćenje okoliša informirat će o vremenskim uvjetima, kvaliteti zraka i razini buke.

Svi podaci prikupljat će se i analizirati u realnom vremenu, što će omogućiti brže reakcije i bolje prometno planiranje.

Na upit Dalmacije Danas, Grad Split potvrdio je da će ITS biti potpuno funkcionalan do prosinca 2025. godine. Ugovor sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU) traje do kraja 2025., a implementacija je u tijeku. Javno savjetovanje provedeno je od 8. do 18. kolovoza 2022., a izvješće je javno dostupno.

Održavanje sustava osigurano je kroz ugovor s konzorcijem KING ICT d.o.o. i Ericsson Nikola Tesla d.d., s petogodišnjim jamstvom podrške. Softver nije otvorenog koda.

Zatim nam otkrivaju da će organizacija centra bit definirana odlukom o ustrojstvu gradske uprave, a djelatnici se educiraju u suradnji s izvođačima. Osim toga, pohrana podataka odvijat će se u gradskom podatkovnom centru, dok Grad ima isključivu ingerenciju nad sustavom. U slučajevima od javne sigurnosti surađivat će se s MUP-om.

Očekivani učinci na promet

Grad Split očekuje da će ITS smanjiti prometne gužve, vrijeme čekanja i broj prometnih nesreća, uz istovremeno poboljšanje javnog prijevoza. Sustav bi trebao potaknuti građane na korištenje autobusa, bicikala i pješačenja, a smanjenjem buke i zagađenja pridonijet će i kvaliteti života u gradu.

Uvođenje ITS-a predstavlja najveći iskorak splitske prometne infrastrukture u posljednjim desetljećima i važan korak prema pametnom, održivom gradu.

Uvođenje inteligentnog prometnog sustava u Splitu donosi značajne koristi za protočnost i sigurnost prometa, no istovremeno otvara i novu dimenziju nadzora. S obzirom na to da će raskrižja i ključne prometnice biti pokrivene kamerama i analitičkim sustavima, jasno je da će se kretanje u prometu u velikoj mjeri snimati i pratiti. Upravo zato građani bi trebali biti posebno oprezni i odgovorni – kako za volanom, tako i kao pješaci – jer će svako kršenje prometnih pravila biti vidljivije, a prometna disciplina važnija nego ikad.

O projektu: Grad Split otkriva da inteligentni transportni sustavi (ITS) predstavljaju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa koji će na funkcionalnom prometnom području grada Splita doprinijeti stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti, produktivnosti, prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja. Uvođenje ITS-a na funkcionalnom prometnom području grada Splita, što obuhvaća administrativno područje grada Splita i grada Solina, usmjereno je na cjelovitu skupinu mjera i rješenja u području usluga informiranja putnika gdje su obuhvaćene statičke i dinamičke informacije o prometnoj mreži, usluge pred-putnog i putnog informiranja te podrška službama koje obavljaju prikupljanje, pohranjivanje i upravljanje informacijama za planiranje transportnih aktivnosti. Projekt se sastoji od četiri aktivnosti: Izrada projektno-tehničke dokumentacije i implementacije sustava i opreme

Stručni nadzor građenja

Upravljanje projektom i administracija

Promidžba i vidljivosti Aktivnost integracije/implementacije sustava i opreme ITS-a u gradu Splitu podrazumijeva korištenje recentnih tehničkih rješenja i opreme, a sadrži niz aplikativnih i infrastrukturnih rješenja: Upravljanje prometom - semaforski sustav i adaptivno upravljanje prometom je dio sustava u kojem se semaforski programi optimiziraju prema različitim parametrima kao što su količina prometa i redovi čekanja, pri čemu se novi programi primjenjuju u stvarnom vremenu s ciljem minimiziranja vremena prolaska vozila i prosjeka zaustavljanja na cestovnoj mreži.

semaforski sustav i adaptivno upravljanje prometom je dio sustava u kojem se semaforski programi optimiziraju prema različitim parametrima kao što su količina prometa i redovi čekanja, pri čemu se novi programi primjenjuju u stvarnom vremenu s ciljem minimiziranja vremena prolaska vozila i prosjeka zaustavljanja na cestovnoj mreži. Video nadzor prometnog sustava - predstavlja rješenje koje omogućava udaljeni nadzor lokacija i objekata karakterističnih za gradski prometni sustav pokretnim i fiksnim kamerama za opći i sigurnosni nadzor, prometnim analitičkim fiksnim kamerama te aplikativnim rješenjima za upravljanje i obradu video sadržaja. Ovaj element je osnova cijelog sustava ITS-a, budući da sustav ne predstavlja samo nadzor nego i cijelu programsku analitiku integriranu u kamerama.

predstavlja rješenje koje omogućava udaljeni nadzor lokacija i objekata karakterističnih za gradski prometni sustav pokretnim i fiksnim kamerama za opći i sigurnosni nadzor, prometnim analitičkim fiksnim kamerama te aplikativnim rješenjima za upravljanje i obradu video sadržaja. Ovaj element je osnova cijelog sustava ITS-a, budući da sustav ne predstavlja samo nadzor nego i cijelu programsku analitiku integriranu u kamerama. Usluge informiranja putnika – mobilna aplikacija - u ovaj dio sustava ubraja se putno informiranje, podrška planiranju, usluge pred-putnog informiranja, statičke i dinamičke informacije te podrška službama. Mobilna aplikacija omogućava pristup svim informacijama iz domene prometa putem jedne aplikacije, koja integrira informacije iz različitih podsustava (pametno parkiranje, javni gradski prijevoz putnika, informiranje o stanju u prometu i slično) te oblikuje informaciju i prosljeđuje ju krajnjim korisnicima precizno i pouzdano, pri čemu može pomoći putnicima u izboru moda i vremena prijevoza, rute ili nekih drugih odluka vezanih za putovanje. Društvo Split Parking d.o.o., koje je u 100% vlasništvu Grada Splita, već je uvelo i koristi aplikativno rješenje pametnog parkiranja i informiranja putnika o stanju prometa u mirovanju u gradu Splitu, te će se implementacijom sustava ITS-a navedeno aplikativno rješenje integrirati u cjeloviti i jedinstveni sustav ITS. Na ovaj način osigurati će se povezanost svih podsustava ITS-a s već postojećim prometnim smart rješenjima koja su u upotrebi u gradu Splitu.

- u ovaj dio sustava ubraja se putno informiranje, podrška planiranju, usluge pred-putnog informiranja, statičke i dinamičke informacije te podrška službama. Mobilna aplikacija omogućava pristup svim informacijama iz domene prometa putem jedne aplikacije, koja integrira informacije iz različitih podsustava (pametno parkiranje, javni gradski prijevoz putnika, informiranje o stanju u prometu i slično) te oblikuje informaciju i prosljeđuje ju krajnjim korisnicima precizno i pouzdano, pri čemu može pomoći putnicima u izboru moda i vremena prijevoza, rute ili nekih drugih odluka vezanih za putovanje. Društvo Split Parking d.o.o., koje je u 100% vlasništvu Grada Splita, već je uvelo i koristi aplikativno rješenje pametnog parkiranja i informiranja putnika o stanju prometa u mirovanju u gradu Splitu, te će se implementacijom sustava ITS-a navedeno aplikativno rješenje integrirati u cjeloviti i jedinstveni sustav ITS. Na ovaj način osigurati će se povezanost svih podsustava ITS-a s već postojećim prometnim smart rješenjima koja su u upotrebi u gradu Splitu. Usluge informiranja vozača - sustav promjenjivih prometnih znakova. Ovaj se dio sustava koristi za informiranje putnika uporabom odgovarajućih i primjerenih upozorenja, naredbi i zabrana te obavijesti putem postavljenih dinamičkih informacijskih panela na portale iznad prometnica i to na ključnim lokacijama na kojima je važno na vrijeme informirati korisnika obzirom da ta informacija utječe na putovanje i donošenje odluke o izboru rute putovanja.

sustav promjenjivih prometnih znakova. Ovaj se dio sustava koristi za informiranje putnika uporabom odgovarajućih i primjerenih upozorenja, naredbi i zabrana te obavijesti putem postavljenih dinamičkih informacijskih panela na portale iznad prometnica i to na ključnim lokacijama na kojima je važno na vrijeme informirati korisnika obzirom da ta informacija utječe na putovanje i donošenje odluke o izboru rute putovanja. Prioritizacija vozila javnog gradskog prijevoza i žurnih službi - dio sustava i važna mjera za povećanje učinkovitosti upravljanja gradskim prometom posredstvom kojeg se bitno može utjecati na smanjenje broja prometnih zagušenja ili njihovu eliminaciju, a time povećati kvalitetu usluge javnog gradskog prijevoza. Ciljevi uvođenja ove mjere je poboljšanje točnosti vozila javnog gradskog prijevoza, smanjenje vremena putovanja i njegova odstupanja, povećanje broja putovanja ostvarenih javnim prijevozom.

dio sustava i važna mjera za povećanje učinkovitosti upravljanja gradskim prometom posredstvom kojeg se bitno može utjecati na smanjenje broja prometnih zagušenja ili njihovu eliminaciju, a time povećati kvalitetu usluge javnog gradskog prijevoza. Ciljevi uvođenja ove mjere je poboljšanje točnosti vozila javnog gradskog prijevoza, smanjenje vremena putovanja i njegova odstupanja, povećanje broja putovanja ostvarenih javnim prijevozom. Sustavi za praćenje vremenskih uvjeta i stanja okoliša - koristeći informacije iz meteoroloških postaja za sve korisnike prometnog sustava dostavljaju se točne i pravovremene informacije o meteorološkim uvjetima koje mogu utjecati na putovanje. Osim vremenskih uvjeta, važne su informacije o kvaliteti zraka i razini buke koju promet generira, a koji se mogu koristiti kao pokazatelji kvalitete života u urbanoj sredini.

koristeći informacije iz meteoroloških postaja za sve korisnike prometnog sustava dostavljaju se točne i pravovremene informacije o meteorološkim uvjetima koje mogu utjecati na putovanje. Osim vremenskih uvjeta, važne su informacije o kvaliteti zraka i razini buke koju promet generira, a koji se mogu koristiti kao pokazatelji kvalitete života u urbanoj sredini. Svi podsustavi ITS-a povezani su s Centrom za kontrolu i upravljanje prometom - središnjom kontrolnom sobom za upravljanje mobilnošću, gdje se promet nadgleda i kontrolira i odakle se provode strategije mobilnosti. Projekt će kroz stvarno vremensko prikupljanje i obradu podataka te umreženu distribuciju informacija postići znatno smanjenje zagušenja, vremena čekanja, prometnih nesreća, neučinkovitosti prijevoza i ekoloških onečišćenja. Vozači i putnici će biti pravodobno informirani o prometnim i drugim informacijama te će se na taj način povećat sigurnost i protočnost prometa, smanjiti kašnjenja i učestali zastoji. Kako javljaju iz Grada Splita, prioritizacijom javnog prijevoza i putnog informiranja javni prijevoz bit će učinkovitiji, povećat će se broj građana koji koriste usluge javnog prijevoza, pješačenje i bicikl kao prijevozno sredstvo te će se smanjiti buka i onečišćenje okoliša u gradu Splitu i šire, što će sve zajedno značajno doprinijeti povećanju kvalitete života građana.