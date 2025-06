Panika u poznatom europskom turističkom središtu: Gdje su "nestali" Nijemci?

Hotelski sektor na Mallorci podigao je uzbunu zbog primjetnog usporavanja rezervacija njemačkih turista, koji tradicionalno čine najveći udio stranih gostiju na otoku. Prema službenoj statistici koju prenosi specijalizirani portal Road Genius, prošle je godine čak 4,23 milijuna Nijemaca posjetilo Mallorcu, zauzevši više od 39 posto tržišnog udjela. No tamošnja Udruga hotelijera Alcúdije i Can Picaforta objavila je ovoga tjedna da su ljetošnje rezervacije blago ispod lanjske razine – i to upravo iz Njemačke. Zanimljivo, i Split je službeno u svibnju zabilježio veliki pad broja njemačkih turista.

Osim praznijih hotelskih kapaciteta, lokalni poduzetnici bilježe i slabiju potrošnju u ugostiteljstvu. Kase barova i restorana, prema procjenama udruge, u svibnju su tanje čak 15 do 20 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Predsjednik udruge Pablo Riera-Marsa za španjolski je dnevnik Majorca Daily Bulletin izjavio kako upravo njemačko tržište „koje je uvijek držalo broj 1” sada usporava najviše, što pojačava pritisak na cijeli lanac turističke potrošnje.

Last-minute lov na popuste

Riera-Marsa naglašava da je trend last-minute rezervacija ponovno uzeo maha: putnici čekaju zadnji tren kako bi ulovili promotivne cijene i posebne pakete. Takvo ponašanje sužava prostor za planiranje, a hotelske kuće prisiljava da kalkuliraju s popustima do samog početka sezone. U kombinaciji s aktualnim prosvjedima protiv prekomjernog turizma na Balearima, dio Nijemaca, čini se, okreće se alternativnim sredozemnim destinacijama – ili barem odgađa odluku dok ne stignu najpovoljnije ponude, piše britanski tabloid Express.

Kvaliteta ispred utrke za najnižom cijenom

Iako prihodi padaju, predsjednik udruge apelira da se poslovni sektor „ne smije uhvatiti u spiralno natjecanje tko će dati nižu cijenu”. Umjesto toga, kaže, ključno je zadržati fokus na kvaliteti usluge, održivosti i diferencijaciji ponude – osobito sada, kad se tržište ponovno stabilizira, a last-minute rezervacije oblikuju raspored popunjenosti. Put prema održivom oporavku, zaključuje Riera-Marsa, ne vodi kroz snižavanje cijena pod svaku cijenu, nego kroz stvaranje vrijednosti zbog koje će se gosti poželjeti vratiti, bilo da dolaze iz Berlina, Münchena ili Frankfurta.