Ovo su najbolje fotografije s jučerašnje utakmice Hajduka na Poljudu

Na jučerašnjoj utakmici Hajduka i Lokomotive na Stadionu Poljud nije bilo rasprodanih tribina kao za veliki derbi s Dinamom, ali i ovako su navijači stvorili dobru atmosferu, a fotografije to najbolje pokazuju.

Tribine su bile dobro popunjene navijačima svih generacija, od najmlađih do onih koji desetljećima prate Bijele, i pružili su podršku svojoj momčadi tijekom cijelog susreta.

Rezultat utakmice otišao je na stranu Hajduka koji je slavio rezultatom 2:1 zahvaljujući pogotku Livaje iz 23. minute i Rebića iz 33. minute, dok je za goste zabio Sabra u 63. minuti.

U 23. je minuti poveo Hajduk i to pogotkom Livaje koji je zatresao mrežu i zabio svoj stoti pogodak u Hajdukovu dresu. Livaja je, otkad se vratio u Hajduk, odigrao 194 utakmice, uključujući i ovu, i uz 100 golova dodao 58 asistencija.

Na jučerašnjoj utakmici moglo se osjetiti navijačko uzbuđenje i strast, iako stadion nije bio pun do posljednjeg mjesta kakav se zna viđati na derbijima.

