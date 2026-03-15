HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-1: Livaja izišao iz igre uz ovacije Poljuda

Hajduk danas s početkom u 15 sati na Poljudu igra protiv Lokomotive utakmicu 26. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 2:0 zahvaljujući golu Livaje iz 23. minute i Rebića iz 33. minute.

Bijelima ovaj susret stiže nakon prvenstvenog poraza u derbiju s Dinamom koji je završio rezultatom 3:1 za goste. Hajduk nakon te utakmice drži drugo mjesto prvenstvene tablice s 13 bodova zaostatka za vodećom ekipom koja ima i utakmicu više te 9 više od trećeplasirane Rijeke.

Trener Garcia u ovom susretu ponovno može računati na Sigura koji je odradio suspenziju od tri utakmice zbog crvenog kartona kojeg je dobio u prvenstvenom ogledu s Rijekom na Poljudu. Susret će sigurno preskočiti Pajaziti koji je zbog crvenog kartona u Kup susretu s Rijekom dobio tri utakmice kazne.

Hajduk i Lokomotiva odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni te su Bijeli slavili oba puta. U rujnu je na Poljudu susret završio s 2:0, dok je u prosincu Hajduk na Maksimiru slavio s 3:1.

Glavni je sudac utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti je sudac Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

U 23. je minuti poveo Hajduk: Krovinović je oduzeo loptu, dodao Rebiću, a on prema sredini gdje je bio Livaja koji je zatresao mrežu i zabio svoj stoti pogodak u Hajdukovu dresu. Livaja je, otkad se vratio u Hajduk, odigrao 194 utakmice, uključujući i ovu, i uz 100 golova dodao 58 asistencija.

U 32. je minuti Stojaković pogodio vratnicu.

U 33. je minuti Hajduk povećao vodstvo: Livaja je ubacio, a Rebić klizeći poslao loptu prema mreži za 2:0.

Drugo je poluvrijeme krenulo s izmjenama u redovima Lokomotiva, a sa sjevera je Torcida krenula skandirati "Marko Livaja!" te "Hajdučko srce!"

U 59. je minuti požutio Šarlija nakon prekršaja nad Sabrom.

U 63. je minuti Lokomotiva izjednačila: nakon ubačaja Pajača, Sabra je ostao nečuvan, pucao glavom i matirao Silića za 2:1.

U 81. je minuti

Dvije je minute požutio Vasilj zbog prekršaja nad Marešićem.

U 90. je minuti Kalik zamijenio Livaju, a Hajdukova je desetka dobila ovacije cijelog Poljuda. Netom prije izmjene, Torcida je zapjevala "Ako ne postaneš novi prvak ti, Torcida će žaliti / oprostit ćemo ti jer ipak znamo svi / da najbolji si ti i nikad ti nećemo okrenut leđa mi!"

HAJDUK: Silić - Sigur, Marešić, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Kalik, Šego, Raçi, Melnjak, Bamba, Durdov, Skelin, Skoko

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Jukić, Kamenović - Vešović, Subotić, Bošković, Pajač - Trajkovski, Belcar - Stojaković

Klupa: Savatović, Sabra, Sušak, Dajčer, Šitum, Posavac, Fernandez, Rog, Vasilj