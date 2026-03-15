HAJDUK – LOKOMOTIVA 2-1: Bijeli uz golove i asistencije Livaje i Rebića stigli do nova tri boda

Hajduk je danas s početkom od 15 sati na Poljudu igrao protiv Lokomotive utakmicu 26. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je otišao na stranu Hajduka koji je slavio rezultatom 2:1 zahvaljujući pogotku Livaje iz 23. minute i Rebića iz 33. minute, dok je za goste zabio Sabra u 63. minuti.

Trener Garcia u ovom susretu ponovno mogao je računati na Sigura koji je odradio suspenziju od tri utakmice zbog crvenog kartona kojeg je dobio u prvenstvenom ogledu s Rijekom na Poljudu, a susret je preskočio Pajaziti koji je zbog crvenog kartona u Kup susretu s Rijekom dobio tri utakmice kazne.

Hajduk i Lokomotiva odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni te su Bijeli slavili oba puta. U rujnu je na Poljudu susret završio s 2:0, dok je u prosincu Hajduk na Maksimiru slavio s 3:1.

Glavni je sudac utakmice bio Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagali su mu Luka Pajić iz Rijeke i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti je sudac bio Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac bio Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Prvi je zaprijetio Hajduk, Pukštas je u drugoj minuti poslao prizemnu loptu, nešto između šuta i ubačaja, no lopta je otišla kroz kazneni prostor. Pet minuta potom Brajković je oduzeo loptu, dodao je Pukštasu koji je proslijedio do Rebića, no nije bilo snage u njegovu udarcu. U 8. je minuti pokušao Krovinović, obranio je Posavec. Šest minuta potom Brajković je ubacio za Pukštasa, no obranila se Lokomotiva na vrijeme.

U 20. je minuti Rebić pokušao iskosa, lopta je otišla u korner, a u nastavku je akcije Krovinovićev šut završio udarcem u Livajinu ruku. U 23. je minuti poveo Hajduk: Krovinović je oduzeo loptu, dodao , a on prema sredini gdje je bio Livaja koji je zatresao mrežu i zabio svoj stoti pogodak u Hajdukovu dresu. Šest minuta kasnije Brajković je odigrao za Krovinovića, no u nastavku je akcije Pukštas bio u zaleđu.

U 32. je minuti Brajković pucao visoko preko gola. S druge je strane Stojaković pogodio vratnicu. U 33. je minuti Hajduk povećao vodstvo: Livaja je ubacio, a Rebić klizeći poslao loptu prema mreži za 2:0. Sedam minuta potom Bošković je prijetio glavom, no ravno u ruke Silića. U 44. je minuti Brajković je bio sam, no lopta je otišla daleko od okvira gola.

U prvoj minuti nadoknade Livaja je ubacio, Posavec odbio, a potom je nakon odbijanca završio na Rebića i iznudio faul. To je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena.

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenom u redovima Šitum, Vasilj i Sabra i zamijenili su Kamenovića, Boškovića i Trajkovskog. U 53. je minuti pucao Pukštas, Posavec je obranio. Dvije je minute kasnije Sigur s crte uspio očistiti pokušaj Vasilja. U 59. je minuti požuti Šarlija zbog prekršaja nad Sabrom.

U 63. je minuti Lokomotiva izjednačila: nakon ubačaja Pajača, Sabra je ostao nečuvan, pucao glavom i matirao Silića za 2:1. Minutu je potom Krovinović pucao s 18 metara, Posavec je odbio u korner. U 70. je minuti ubacio Šitum na drugu stativu prema Stojakoviću, Sigur je reagirao na vrijeme. Dvije je minute zatim Šego zamijenio Guillamóna.

U 75. je minuti Belcar pokušao iz daljine, no obranio je Silić. Potom je Šitum ubacio u peterac, a onda je Šarlija odbio u korner. Potom je Šego ubacio za Livaju koji je bio na petercu, no on nije uspio skrenuti loptu prema golu. U 79. je minuti Rebić pokušao iz daljine, Posavec je obranio, a onda je Sušak zamijenio Stojakovića. Dvije je minute zatim požutio Vasilj zbog prekršaja nad Marešićem. Mijenjali su gosti ponovno u 84. minuti: Rog je zamijenio Subotića. Dvije je minute kasnije Melnjak zamijenio Rebića. U 90. je minuti Kalik zamijenio Livaju, a Hajdukova je desetka dobila ovacije cijelog Poljuda.

U drugoj minuti trominutne sudačke nadoknade Sabra je pogodio mrežu, ali srećom po Splićane, s pogreške strane. To je ujedno bila posljednja prilika susreta.

HAJDUK: Silić - Sigur, Marešić, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Kalik, Šego, Raçi, Melnjak, Bamba, Durdov, Skelin, Skoko

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Jukić, Kamenović - Vešović, Subotić, Bošković, Pajač - Trajkovski, Belcar - Stojaković

Klupa: Savatović, Sabra, Sušak, Dajčer, Šitum, Posavac, Fernandez, Rog, Vasilj