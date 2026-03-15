Poljud živi za Hajduk: Na tribinama sve generacije navijača, pogledajte ove najmlađe

Tribine stadiona Poljud i danas su dobro ispunjene. Iako atmosfera nije potpuno rasprodana kao tijekom velikog derbija prošlog vikenda protiv GNK Dinamo Zagreb, na tribinama se ipak okupio respektabilan broj navijača koji su došli podržati HNK Hajduk Split u susretu protiv NK Lokomotiva Zagreb.

Na Poljudu su, kao i mnogo puta do sada, prisutne sve generacije – od onih najmlađih koji tek upoznaju čari nogometa i dolaska na stadion, do starijih navijača koji desetljećima prate Bijele. Mnogi su stigli u obiteljskom okruženju, s djecom i prijateljima, stvarajući ugodnu i pozitivnu atmosferu na splitskom stadionu.

Unatoč nešto mirnijem ambijentu u odnosu na derbi, podrška s tribina ne izostaje. Navijači glasno bodre svoju momčad i nadaju se da će Marko Livaja i suigrači uzvratiti dobrom igrom i pobjedom u dvoboju 26. kola SuperSport HNL.