Ovo su heroji koji su se cijelu noć borili s vatrom na brodu 'Amadeus': "Požar je lokaliziran"

Vatrogasci cijelu noć hrabro gasili požar na brodu ‘Amadeus'

Požar koji je buknuo u utorak navečer, oko 22 sata, u mjestu Bajnice, lokaliziran je nakon cijelonoćne borbe vatrogasaca. U gašenju i sanaciji sudjeluju vatrogasci iz DVD-ova Dalmacija-Dugi Rat, Omiš i Podstrana.

Podsjetimo, utorak navečer iza 22 sata  izbio je požar na brodu području Bajnice, potvrdili su nam iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dugi Rat. Na intervenciju je upućeno 12 vatrogasaca s tri vozila, koji su izašli na teren odmah po dojavi.

VIDEO Splitska policija otkriva prve informacije o požaru u Bajnicama

Na terenu je trenutno više od 30 vatrogasaca, potvrdio je dozapovjednik DVD-a Dalmacija’ Dugi Rat, Stanko Bandalo.

 

Buktinja 'progutala' brod nadomak Splita: Gasitelji se borili s vatrom, imamo snimke s mjesta događaja

Požar je zahvatio brdo s kombinacijom drva i željeza, što je dodatno otežalo gašenje. Trenutno se provode provjere i hlađenje terena kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre.

Uzrok požara još nije službeno potvrđen.

Planuo brod na Bajnicama. Na terenu 12 vatrogasaca

Splitska policija: Kada za to budu ostvareni uvjeti, obavit će se očevid

- Sinoć malo prije 22 sata  u mjestu Bajnice, u luci, na vezu izbio je požar na brodu.

U tijeku je postupanje vatrogasaca, te djelatnika lučke kapetanije.

 Kada za to budu ostvareni uvjeti, obavit će se očevid - odgovorili su na naš upit.

Ovo su fotografije s mjesta događaja:

 

 

 

 

