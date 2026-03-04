Ovo su heroji koji su se cijelu noć borili s vatrom na brodu 'Amadeus': "Požar je lokaliziran"

Požar koji je buknuo u utorak navečer, oko 22 sata, u mjestu Bajnice, lokaliziran je nakon cijelonoćne borbe vatrogasaca. U gašenju i sanaciji sudjeluju vatrogasci iz DVD-ova Dalmacija-Dugi Rat, Omiš i Podstrana.

Podsjetimo, utorak navečer iza 22 sata izbio je požar na brodu području Bajnice, potvrdili su nam iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dugi Rat. Na intervenciju je upućeno 12 vatrogasaca s tri vozila, koji su izašli na teren odmah po dojavi.

Na terenu je trenutno više od 30 vatrogasaca, potvrdio je dozapovjednik DVD-a ‘Dalmacija’ Dugi Rat, Stanko Bandalo.

Požar je zahvatio brdo s kombinacijom drva i željeza, što je dodatno otežalo gašenje. Trenutno se provode provjere i hlađenje terena kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre.

Uzrok požara još nije službeno potvrđen.

Splitska policija: Kada za to budu ostvareni uvjeti, obavit će se očevid - Sinoć malo prije 22 sata u mjestu Bajnice, u luci, na vezu izbio je požar na brodu. U tijeku je postupanje vatrogasaca, te djelatnika lučke kapetanije. Kada za to budu ostvareni uvjeti, obavit će se očevid - odgovorili su na naš upit.

Ovo su fotografije s mjesta događaja: