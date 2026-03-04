Close Menu

VIDEO Splitska policija otkriva prve informacije o požaru u Bajnicama

[VIDEO] Građane je uznemirio gusti dim koji se nadvio nad lukom gdje su smješteni turistički brodovi

Sinoć, malo prije 22 sata, u mjestu Bajnice, u luci, izbio je požar na brodu koji je bio na vezu. Vatra još uvijek nije ugašena.

Buktinja 'progutala' brod nadomak Splita: Gasitelji se borili s vatrom, imamo snimke s mjesta događaja

Na intervenciji su bili vatrogasci i djelatnici lučke kapetanije, koji su poduzeli sve potrebne mjere za gašenje požara i osiguranje broda.

VIDEO pogledajte ovdje.

Policija u odgovoru na upit portala Dalmacija Danas navodi da će se očevid obaviti čim za to budu stvoreni uvjeti.

 

Uzroci požara još nisu poznati.

