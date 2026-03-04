Buktinja 'progutala' brod nadomak Splita: Gasitelji se borili s vatrom, imamo snimke s mjesta događaja

U utorak navečer, nešto iza 22 sata, izbio je požar na brodu na području Bajnice, a na intervenciju su odmah upućeni vatrogasci.

Kako doznajemo, u gašenju je sudjelovalo 12 vatrogasaca s tri vozila, koji su odmah po dojavi izašli na teren.

Zasad nema službenih informacija o uzroku požara niti o eventualno ozlijeđenim osobama.

Prema neslužbenim informacijama, vatra je zahvatila brod “Amadeus”. Više detalja o razmjerima štete i okolnostima izbijanja požara očekuje se nakon završetka intervencije i očevida.

Upit o okolnostima događaja, mogućem uzroku požara i eventualnim ozlijeđenima poslali smo i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, a odgovor ćemo objaviti po zaprimanju službenih informacija.