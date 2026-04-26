Ovo je bio najemotivniji trenutak na Starom placu: Junaci Nade i Domovinskog rata dobili novi mural

U Splitu je danas dostojanstveno obilježena uspomena na poginule hrvatske branitelje Zlatka Kavara, Damira Krolu i Edija Vidakovića, članove Ragbi kluba Nada, koji su u Domovinskom ratu položili svoje živote.

Komemoracija je održana u sklopu programa obilježavanja 35. obljetnice osnutka Četvrte gardijske brigade, a okupila je članove kluba, obitelji poginulih, suborce i brojne građane.

Tišina, vijenci i svijeće kao znak trajne zahvalnosti

Program je započeo kod spomen-ploče i otvorenje novog murala igračima Nade koji su u Domovinskom ratu položiti živote za slobodu Hrvatske, gdje je u tišini odana počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. U ime Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije počast su odali gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.

Gradonačelnik Splita Tomisalv Šuta tom je prigodom poručio da se Split danas s ponosom prisjeća svojih heroja.

„Danas se prisjećamo trojice naših poginulih hrvatskih branitelja te obilježavamo 35 godina od osnutka 4. hrvatske gardijske brigade, čija će se obljetnica svečano obilježiti 28. travnja. Ovo je izraz zahvalnosti svim braniteljima koji su svoje živote utkali u našu slobodu.“

Boban: Zajedništvo koje je stvaralo državu i danas živi

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istaknuo je simboliku nadolazeće obljetnice i vrijednosti koje ona nosi.

„Uoči 35. obljetnice 4. gardijske brigade, 28. travnja 1991., prisjećamo se dana koji simbolizira zajedništvo i odlučnost hrvatskog naroda na putu prema slobodi i samostalnosti. Ljudi različitih profesija i uvjerenja tada su stali zajedno vođeni domoljubljem, vjerom i osjećajem pravde.“

Dodao je da posebnu zahvalnost dugujemo braniteljima, sportašima i svim postrojbama, osobito pripadnicima Četvrte brigade, na njihovoj hrabrosti i doprinosu u Domovinskom ratu.

„Danas im hvala i za sve što čine u miru, kroz humanitarni rad i prenošenje istine na mlađe generacije.“

Emotivni glazbeni trenutci

U glazbenom dijelu programa nastupila je klapa DVD-a Žrnovnica Sveti Florijan, koja je izvela himnu i tri domoljubne pjesme, dodatno naglasivši emotivnu dimenziju cijelog događaja.

Nakon obilježavanja na Starom placu svečana kolona, predvođena zaslužnim veteranima koji su s ponosom nosili državnu zastavu, zastavu veterana 4. gardijske brigade te povijesnu Kninsku zastavu, prošla je rutom od Starog placa, preko Hrvojeve ulice, sve do Obale hrvatskog narodnog preporoda.

Posebnu pozornost građana i brojnih turista privukli su pripadnici Kravat pukovnije iz Zagreba. Naime, njihov zapovjednik Željko Matejčić na konju, u pratnji vojnika i bubnjara, unio je snažan povijesni i svečani ugođaj u samo središte Splita, na oduševljenje okupljenih Splićana i njihovih gostiju.

Split ne zaboravlja svoje ragbijaše

Današnje obilježavanje nastavak je programa najavljenog za vikend, u kojem će Split još jednom spojiti sport, sjećanje i zahvalnost. Središnji događaji uključuju revijalnu ragbi utakmicu, otkrivanje murala posvećenog poginulim ragbijašima te mimohod veterana od Starog placa do Rive.

Upravo mural predstavlja novi, trajni simbol sjećanja na sportaše koji su, kada je bilo najteže, zamijenili dres vojničkom odorom i stali u obranu domovine.

Obilježavanje je još jednom podsjetilo na trajnu obvezu čuvanja uspomene na one koji su dali najveću žrtvu, ali i na važnost zajedništva koje i danas živi među njihovim suborcima, obiteljima i građanima Splita.