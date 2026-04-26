Na konjima projurili kroz centar Splita, svi gledali u čudu. Evo što se događa

Župan Blaženko Boban sudjelovao je u obilježavanju 35. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade, u sklopu koje je održana svečanost polaganja vijenaca na spomen ploču poginulim braniteljima iz Ragbi kluba Nada. Ovim činom odana je počast sportašima koji su u najtežim trenucima hrvatske povijesti zamijenili sportski dres vojničkom odorom i dali svoje živote za slobodu domovine.

Župan Splitsko-dalmatinske županije istaknuo je važnost zajedništva koje je obilježilo početke stvaranja hrvatske države:

„Dana 28. travnja 1991. ostao je zapisan kao jedan od ključnih trenutaka u stvaranju slobodne Hrvatske, kada su se okupili ljudi različitih profesija i životnih puteva, ali s istim ciljem – stvaranjem slobodne i samostalne države. Upravo iz tog zajedništva nastala je snaga postrojbi poput 4. gardijske brigade, koja i danas simbolizira hrabrost, odlučnost i jedinstvo.“

Naglasio je i poseban doprinos sportaša u obrani domovine:

„Važno je istaknuti ulogu sportaša i kolektiva poput Ragbi kluba Nada, koji su među prvima dali svoj doprinos obrani Hrvatske. Njihova žrtva trajna je obveza svima nama da čuvamo istinu o Domovinskom ratu i prenosimo je na mlađe generacije.“

Također, svečana kolona, predvođena zaslužnim veteranima koji su s ponosom nosili državnu zastavu, zastavu veterana 4. gardijske brigade te povijesnu Kninsku zastavu, prošla je rutom od Starog placa, preko Hrvojeve ulice, sve do Obale hrvatskog narodnog preporoda.

Posebnu pozornost građana i brojnih turista privukli su pripadnici Kravat pukovnije iz Zagreba. Naime, njihov zapovjednik Željko Matejčić na konju, u pratnji vojnika i bubnjara, unio je snažan povijesni i svečani ugođaj u samo središte Splita, na oduševljenje okupljenih Splićana i njihovih gostiju.