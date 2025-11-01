Ove nedjelje otvoren je Wolt Market u Splitu

Nedjeljom je, uz određene trgovine diljem Hrvatske, otvorena i Woltova vlastita trgovina, Wolt Market. Trgovina sadrži široku ponudu - od osnovnih namirnica, svježih pekarskih proizvoda, kozmetike i higijene, pa do egzotičnog voća i povrća te sezonskih artikala. U asortimanu su također dostupne igračke za najmlađe te društvene igre.

Proizvodi se mogu naručiti putem internet platforme Wolt, a ponuda je dostupna za sve korisnike platforme u Wolt dostavnoj zoni grada.

Ove nedjelje, 2. studenog 2025. radit će Wolt Marketi Radnička i Bleiweisova u Zagrebu i Wolt Market u Splitu.

Radno vrijeme Wolt Marketa je od 9 do 23 sata.

Svi novi korisnici platforme Wolt i kupci u Wolt Marketu mogu uživati u 14 dana besplatne dostave za nove korisnike.

Wolt+ pretplatnici ostvaruju dostavu za 0 € troškova naknade iz Wolt+ restorana i trgovina, uz prosječno vrijeme dostave od 30 minuta.